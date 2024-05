Opadające powieki to jedna z pierwszych oznak starzenia się skóry i utraty przez nią jędrności. Często jednak problem ten jest związany z uwarunkowaniami genetycznymi lub chorobami, takimi jak uszkodzenie nerwu okoruchowego, porażenia mięśni, a nawet cukrzycy. Nie jest to więc problem, który ma określone ramy wiekowe lub dotyczy tylko określonej płci.

Najprostszym i najszybszym sposobem na skorygowanie opadającej powieki jest makijaż. Oczywiście nie likwiduje on problemu, ale jest go w stanie wizualnie zatuszować. Dzięki odpowiedniemu nałożeniu cieni jesteśmy w stanie optycznie otworzyć oko i sprawić, że twarz zyska świeży i młodszy wygląd. Nawet jeśli na co dzień się nie malujemy, to możemy wykorzystać ten sposób na wyjątkowe okazje, szczególnie te, na których będziemy często fotografowani.