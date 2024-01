Jak zrobić pączki? Kilka ważnych wskazówek

Najlepsza mąka do pączków

Ile przepisów na pączki, tyle porad co do używanych składników. Powodzenie w przygotowywaniu słodkości na tłusty czwartek w dużej mierze zależy od odpowiedniego rodzaju mąki. Jaki typ sprawi, że zawsze wyjdą idealnie puszyste w środku i chrupiące na zewnątrz? Najlepiej zdecydować się na mąkę pszenną typu 450, inaczej nazywaną tortową, lub 500, czyli luksusową.

Co zrobić, żeby pączki były puszyste?

Tradycja kultywowana w tłusty czwartek zakłada, że należy zjeść chociaż jednego puszystego pączka, by przez cały rok dopisywało nam szczęście oraz dostatek. Jak przygotować je w domu, by wnętrze przypominało lekką chmurkę? Podstawą są drożdże, najlepiej świeże, a także długi czas wyrabiania i wyrastania ciasta. Im dłużej trwają obie czynności, tym efekt będzie bardziej napowietrzony.

Na jakim tłuszczu smażyć pączki?

Przekazywane z pokolenia na pokolenie domowe receptury na pączki łączy jedno. We wszystkich przepisach znajdziemy informację, by smażyć słodkości na głębokim tłuszczu oraz w odpowiednio wysokiej temperaturze. Warto wiedzieć, że różne tłuszcze osiągają odmienną temperaturę dymienia, co wpływa na tempo ich przypalania. Cukiernicy doradzają, by do przygotowania pysznych pączków użyć smalcu, tłuszczu palmowego lub zwykłego oleju rzepakowego.

Alternatywa dla słodkich propozycji - pączki na ostro

Na widok pączków z lukrem, oblanych czekoladą, pyszniących się nadzieniem budyniowym lub innym dżem, zwolennicy wytrawnych przekąsek przewracają oczami. Nie ma nic złego w zajadaniu się słodkimi przekąskami, jednak czasami warto odejść od tradycji i spróbować pączków z nieco ostrzejszym posmakiem.

Składniki na pączki na ostro

1 kg śliwek

300 ml soku pomarańczowego

ok. 6 cm imbiru

50 ml octu winnego

1 łyżka sproszkowanego chilli

1 łyżeczka cynamonu

1 mała cebula

2-3 ząbki czosnku

szczypta soli

Pączki na ostro przepis

Śliwki dokładnie myjemy pod bieżącą wodą, przecinamy na pół i wyciągamy pestkę. Tak przygotowane owoce kroimy na mniejsze kawałki. W kolejnym kroku obieramy cebulę z łupiny i drobno siekamy, a czosnek przeciskamy przez praskę. Kawałek imbiru obieramy za pomocą ostrego noża lub łyżki i trzemy na tarce o drobnych oczkach. Do szerokiego rondelka lub niewielkiego garnka z grubym dnem wrzucamy posiekane oraz starte składniki i dolewamy ocet winny. Zawartość naczynia podgrzewamy na niewielkim ogniu bez przykrywki, pamiętając o tym, by co jakiś czas całość zamieszać. Kiedy śliwki zaczną się rozpadać, a zawartość garnka będzie przypominała gęsty sos, dolewamy sok pomarańczowy i doprawiamy chilli oraz cynamonem. Gotujemy jeszcze kilka minut. W tym czasie woda odparuje, a sos zdąży się zredukować. Na sam koniec do nadzienia dodajemy jeszcze odrobinę soli, a po wystudzeniu możemy napełniać pączki.

Nadzienia do pączków - bez grama cukru

Pączki to bez wątpienia ulubiony przysmak Polaków w czasie karnawału. Zwłaszcza w tłusty czwartek znikają z półek ekspresowo oraz w ilościach hurtowych. Tradycyjne wersje zakładają napełnienie miękkiego środka marmoladą różaną oraz polanie wierzchu lukrem lub posypanie cukrem pudrem. Dla zwolenników mniej słodkich rozwiązań mamy kilka opcji, które również zaskakują smakiem.

twarożek - to doskonały patent na uzyskanie nieco słonych w smaku pączków. Składnik możemy dodać do pączka bez zbędnych dodatków lub wcześniej wymieszać go ze świeżymi owocami;

- to doskonały patent na uzyskanie nieco słonych w smaku pączków. Składnik możemy dodać do pączka bez zbędnych dodatków lub wcześniej wymieszać go ze świeżymi owocami; mascarpone - delikatna oraz kremowa konsystencja doskonale komponuje się z puszystym wnętrzem pączka. W każdym kęsie wyczujemy intensywny smak serka, a dodatkowo dostarczymy organizmowi sporej porcji białka, wapnia oraz zdrowych tłuszczów;

- delikatna oraz kremowa konsystencja doskonale komponuje się z puszystym wnętrzem pączka. W każdym kęsie wyczujemy intensywny smak serka, a dodatkowo dostarczymy organizmowi sporej porcji białka, wapnia oraz zdrowych tłuszczów; dip serowy - wytrawne pączki, których każdy kęs pozostawia na języku pikantny smak sera cheddar, wymieszanego z ostrym sosem Louisiana. To zdecydowanie propozycja dla zwolenników pikantnych przekąsek;

- wytrawne pączki, których każdy kęs pozostawia na języku pikantny smak sera cheddar, wymieszanego z ostrym sosem Louisiana. To zdecydowanie propozycja dla zwolenników pikantnych przekąsek; kaszanka - w polskiej tradycji pierwszych pączków wcale nie podawano ze słodkimi kremami czy marmoladami. Prym wiodły puszyste kulki wypełnione mięsem, najczęściej słoniną. Ciekawą alternatywą dla kupowanych co roku przysmaków będą te wypełnione aromatyczną kaszanką.

