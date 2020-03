Panierki inne niż zwykle

Zazwyczaj mięso przed smażeniem panierujemy wykorzystując roztrzepane jajko i bułkę tartą. Aby nieco urozmaicić danie główne można zrezygnować z tego klasycznego wariantu i postawić na oryginalne dodatki.

Z suchego chleba

Czerstwy chleb ścieramy na tarce o dużych oczkach, przyprawiamy solą, pieprzem, majerankiem oraz suszoną natką pietruszki. Tak przygotowana panierka nadaje się nie tylko do mięs, ale i do ryb.

Płatki kukurydziane



Płatki kruszymy lub blendujemy. Pół szklanki mąki łączymy ze szklanką mleka, jajkiem i przyprawami (solą, pieprzem i słodką lub ostrą papryką). W tak powstałym cieście zanurzamy filety z kurczaka, po czym panierujemy je w płatkach. Tak przygotowane mięso dodatkowo skropione oliwą lub innym tłuszczem pieczemy w piekarniku w temperaturze 180 stopni przez około 15 minut.



Chipsy



Być może nie jest to najzdrowszy i najbardziej dietetyczny rodzaj panierki, ale za to bardzo smakowity, w sam raz go sylwestrowych przekąski a’la nuggetsy. Do tego celu najlepsze będą grubo krojone, faliste chipsy, np. o smaku papryki. Należy je drobno zblendować (dla ułatwienia można wcześniej pokruszyć chipsy w paczce), po czym obtoczyć w nich kurze pałki uprzednio zanurzone w sosie czosnkowym. Tak przygotowane mięso pieczemy w piekarniku w temp. 180 stopni aż do zrumienienia.



Suszone grzyby



Suszone grzyby dobrej jakości (np. borowiki lub podgrzybki) blendujemy i łączymy z bułką tartą. Filety obtaczamy w mące, rozkłóconym jajku, a następnie w grzybowej panierce. Smażymy całość na maśle klarowanym lub pieczemy w piekarniku.



Płatki migdałowe



Wersja dla osób dorosłych: cienko pokrojone filety obtaczamy w mące pszennej, następnie w mieszance roztrzepanego jajka i ciemnego, gorzkiego piwa z dodatkiem mąki ziemniaczanej. W kolejnym kroku panierujemy w mięso w płatkach migdałowych. Smażymy do lekkiego zrumieniania, a następnie pieczemy chwilę w piekarniku.