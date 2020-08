Pasztet z rosołu

Mięso i być może nieco rozgotowane warzywa z rosołu można wykorzystać w bardzo smakowity sposób, przygotowując z nich pyszny, domowy pasztet jarzynowo-drobiowy.

Zdjęcie Pasztet i ogórki kiszone - przepyszne połączenie! /123RF/PICSEL

Składniki 1 porcja mięsa z zupy (ok. 100 g)

200 g wątróbki

włoszczyzna z rosołu: seler, marchewki, pietruszka

pół garści suszonych grzybów (opcjonalnie)

1 cebula

2 jajka

3 czubate łyżki bułki tartej

1/2 szklanki bulionu

sól, pieprz

majeranek

1. Grzyby umieszczamy w miseczce i zalewamy wodą, odstawiamy na 30 min.



2. Cebulę kroimy drobno i podsmażamy na oleju, dodajemy pokrojoną wątróbkę, smażymy razem kilka minut, zdejmujemy z ognia, studzimy.



3. Do niewielkiego garnka wlewamy szklankę bulionu, gotujemy. Gdy będzie już gorący, wsypujemy bułkę tartą, mieszamy, gotujemy całość chwilę, po czym zdejmujemy garnek z ognia.



4. Warzywa i mięso z zupy rozdrabniamy, łączymy z podsmażoną wątróbką, cebulą, osączonymi grzybami, przepuszczamy masę przez maszynkę do mielenia mięsa.



5. Zmieloną masę polewamy bulionem, wbijamy do niej jajka, dodajemy przyprawy, mieszamy.



6. Masę przekładamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy 45 min. w temp. 180 stopni. Upieczony pasztet pozostawiamy do przestygnięcia.