Piaskowe ciasta z soczystymi cytrusami

Wilgotne ciasto z orzeźwiającymi owocami cytrusowymi to prawdziwa rozkosz dla podniebienia. Doskonałe do popołudniowej kawy i na wyjątkowe okazje.

Zdjęcie Cytrynowa kopuła w bezie /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 80-85 min Składniki dla: 16 porcji Składniki 2 cytryny

2/3 kostki masła

2 szkl. cukru

1 op. cukru waniliowego

6 jajek

3 szkl. mąki pszennej

5 łyżek mąki ziemniaczanej

350 ml maślanki (kefiru)

1 i 1/2 małej torebki proszku do pieczenia

masło do formy

Sposób przygotowania:

1. Cytryny polej wrzątkiem. Z jednej zetrzyj skórkę, z obu wyciśnij sok. Mąkę pszenną przesiej z proszkiem do pieczenia. Wymieszaj z mąką ziemniaczaną.



2. Rozbij 3 jajka. Oddziel żółtka od białek. Masło utrzyj z 1 szkl. cukru i cukrem waniliowy. Wbij 3 jajka i dołóż 3 żółtka. Dodaj połowę soku i skórkę z cytryny.



3. Do masy maślanej wsyp porcjami obie mąki z proszkiem i wlej maślankę. Utrzyj. Formę (śr. 26 cm) posmaruj masłem. Nałóż ciasto. Piecz 50 minut w 180 st.



4. Pozostałe białka połącz z resztą soku. Ubij, dosypując resztę cukru.



5. Wysuń ciasto. Odepnij obręcz formy. Ciasto posmaruj bezą. Piecz 10-15 minut.

Dobre rady cukiernika

Połowę maślanki zastąp gazowanym napojem cytrusowym. Dzięki temu ciasto będzie bardziej puszyste.

Nie wiesz, czy proszek do pieczenia z otwartej torebki nie zwietrzał i wciąż nadaje się do użycia? Weź szczyptę na łyżeczkę i polej wodą. Jeśli pojawią się bąbelki, znaczy to, że proszek jest dobry i spulchni ciasto.



Przed nałożeniem na ciasto piaskowe kremu, posmaruj je konfiturą (2-3 łyżki). Wcześniej ją podgrzej i przetrzyj. Dzięki temu ciasto nie rozmięknie. Wybierz konfiturę jasną (morelową), która nie zmieni koloru ciasta.