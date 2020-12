Pieczeń smakowicie nadziana

Soczysta pieczeń nadziewana papryką to nasza propozycja na uroczysty obiad, który zachwyci domowników oraz gości. Jej przygotowanie nie jest pracochłonne, a efekt "wow" gwarantowany!

Zdjęcie Soczysta pieczeń z papryką /123RF/PICSEL

Składniki dla: 8 porcji Składniki 2 kg surowej szynki

6 ząbków czosnku

4 czerwone papryki

1 papryczka chili

7 łyżek oliwy

1 czerwona cebula

1 łyżka musztardy miodowej

1 szkl. bulionu warzywnego

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Szynkę opłucz i wytrzyj ręcznikiem papierowym do sucha. Ostrym i długim nożem wytnij w środku kieszeń na nadzienie.



Czosnek przeciśnij przez praskę i wymieszaj go z czterema łyżkami oliwy. Mięso posyp solą i pieprzem, a następnie natrzyj oliwą z czosnkiem. Odłóż na kilka godzin do lodówki (min. 3 godziny).



Umyj papryki oraz chili, oczyść je z pestek. Chili drobno posiekaj, a paprykę potnij na grubsze paski. Wymieszaj razem. Do kieszonki w mięsie włóż ok. 2/3 mieszanki.



Mięso włóż do żaroodpornego naczynia, podlej bulionem, przykryj i wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180ºC. Piecz około 90 minut.



Cebulę obierz, grubo posiekaj.1/2 masy paprykowej drobno posiekaj i wymieszaj z cebulą.



Około 30 minut przed końcem pieczenia mięso posmaruj pozostałą oliwą wymieszaną z musztardą. Posyp resztą papryki z chili i cebulą. Ponownie wstaw do piekarnika.