Pierogi z truskawkami

Pierogi na słodko uchodzą za ulubiony wakacyjny obiad wszystkich dzieci, ale ilekroć pojawiają się na stole, cieszy się cała rodzina. Wbrew pozorom to szybkie i nieskomplikowane danie.

Zdjęcie Wyglądają i smakują równie dobrze /123RF/PICSEL

Składniki 500 g truskawek

1 jajko

1 szklanka wody

500 g mąki pszennej

50 g miękkiego masła + 2-3 łyżki masła do polania pierogów

bułka tarta

cukier, sól

1. Mąkę umieszczamy w misce (możemy ją przesiać), na jej kopczyk wbijamy jajko, solimy szczyptą soli, dodajemy roztopione masło (w temp. pokojowej), całość zalewamy szklanką wody. Mieszamy, aż składniki się połączą.



2. Wyrabiamy ciasto ręcznie kilka minut, formujemy z niego kulkę, którą umieszczamy w miseczce, przykrywamy folią spożywczą i chłodzimy w lodówce ok. 30 min.



3. Truskawki myjemy, usuwamy szypułki. Owoce kroimy drobno, kilka sztuk odkładamy do dekoracji. Pokrojone posypujemy niewielką ilością bułki tartej. Stolnicę oprószamy mąką.



4. Schłodzone ciasto rozwałkowujemy, wykrawamy koła przy pomocy szklanki. Na środku każdego koła umieszczamy truskawkowe kawałki, brzegi sklejamy. Można posmarować sklejone brzegi niewielką ilością białka lub wody, by nie rozklejały się w trakcie gotowania.



5. W większym garnku zagotowujemy 2 l wody z odrobiną soli. Pierogi wrzucamy ostrożnie, partiami. Gotujemy do wypłynięcia. Gotowe polewamy masłem, ew. delikatnie słodzimy. Dekorujemy pozostawionymi truskawkami.