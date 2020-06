Pierożki inne niż wszystkie

W wersji bezmięsnej są równie smaczne. Warto spróbować!

Zdjęcie Pierożki w bulionie /123RF/PICSEL

Wontony w bulionie

Składniki dla: 6 porcji Składniki 1 i 1/2 szkl. mąki pszennej

2 łyżki oliwy

1 kostka marynowanego tofu

1 czerwona papryka

2 dymki

1 łodyga selera naciowego

2 ząbki czosnku

sól

pieprz

2 łyżeczki sosu sojowego olej Składniki - dodatkowo esencjonalny warzywny bulion

Sposób przygotowania

Mąkę wymieszaj razem z oliwą oraz ok. 1/2 bardzo gorącej wody. Potem zagnieść elastyczne, dosyć twarde ciasto. Odłóż je do wystudzenia. W tym czasie przygotuj farsz do pierożków: tofu pokrusz i rozgnieć (najlepiej dłońmi albo widelcem) na drobniutkie kawałki. Dymki oraz paprykę oczyść i drobno posiekaj. Seler naciowy oczyść, potnij na kawałeczki. Pokrojone warzywa usmaż na oleju.



Wymieszaj z tofu oraz czosnkiem przeciśniętym przez praskę. Przypraw sosem sojowym, pieprzem i ew. solą. Ciasto rozwałkuj. Potnij na kwadraty. Na każdy nałóż farsz. Boki unieś i zlep. Pierożki gotuj w lekko osolonym wrzątku przez 2-3 minuty od momentu wypłynięcia. Uważaj, aby ich nie rozgotować - lepiej aby były niedogotowane niż przegotowane, ponieważ i tak rozmiękną w zupie. Gotowe pierożki podawaj z gorącym bulionem.