Kiedy szpinak trzeba wyrzucić?

Najczęściej szpinak kupujemy już paczkowany, umyty u gotowy do spożycia. Jeśli już otworzymy opakowanie, warto szybko go zużyć, aby nie marnować tego cenne go warzywa. Jeśli jednak mamy go w nadprogramowej ilości, a nie wiemy, co z niego wykorzystać, spieszymy z pomocą. Wcześniej trzeba dokładnie się mu przyjrzeć, aby nie jeść nieświeżego szpinaku. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na fakt, że nie ma tylu wartości odżywczych, co świeże liście, a na dodatek możemy narazić się na zatucie pokarmowe.

Kiedy powinniśmy wyrzucić szpinak? Wtedy, gdy jego liście straciły kolor: stają się czarne albo żółte, a na ich powierzchni pojawiła się pleśń. Znakiem rozpoznawczym zepsutego szpinaku jest także zmieniona struktura warzywa. Kiedy liście stają się "rozwodnione" i łatwo ulegają rozwarstwieniu w trakcie dotyku.

Jeśli szpinak stracił jędrność, nie zawsze musimy go wyrzucić. Trzeba mu się dokładnie przyjrzeć, czy nie ma oznak zepsucia. Trzeba jednak powiedzieć jedno: smak takiego szpinaku może nas rozczarować, ponieważ będzie po prostu gorzki.

Co zrobić ze szpinaku? Najprostsze rozwiązanie

Szpinak to warzywo uniwersalne, ale najzdrowsze są świeże liście 123RF/PICSEL

Mamy kilka garści szpinaku? Czas przygotować z niego domowe pesto. Wystarczy dobrać do niego kilka składników:

szpinak 80 g

czosnek 2 ząbki

oliwa 100 ml

orzechy włoskie (lub dowolne) 50 g

ser twardy (np. grana padano)

sok z cytryny

sól i pieprz

Jak przygotować domowe pesto? Do kielicha blendera albo do wysokiego naczynia wrzucamy wszystkie składniki i mielimy na jednolitą masę. Gotowe pesto podajemy ze świeżym, ugotowanym makaronem.

Szybki farsz. Idealny, kiedy nie mamy pomysłu

Szpinak można podsmażyć z masłem i cebulką, a później dodać do kanapek 123RF/PICSEL

Uniwersalny farsz ze szpinaku? Można przygotować go w łatwy sposób. Wystarczy wcześniej skompletować składniki: wystarczy szpinak, czosnek oraz ser typu feta, które na koniec należy doprawić solą i pieprzem. Wszystkie składniki potrzebne na farsz wystarczy zmielić w blenderze do momentu połączenia na jednolitą masę. W zasadzie farsz szpinakowy jest gotowy, ale możemy go modyfikować. Jeśli istnieje potrzeba go zagęścić, wystarczy dodać garść nasion słonecznika, a gdy jest zbyt zwarty, można go rozcieńczyć odrobiną śmietany.

Do czego wykorzystać farsz ze szpinaku? Odpowiedzi jest sporo, ale z całą pewnością można zwinąć go ciastem pierogowym lub naleśnikami. Jeśli mamy mało czasu, to w międzyczasie wystarczy ugotować ulubiony makaron i połączyć go z farszem, by zyskać szybkie danie.

Czas na zielone naleśniki!

Naleśniki szpinakowe nasycą oczy zielenią 123RF/PICSEL

Naleśniki to jedna z tych potraw, która jest uwielbiana przez małych i dużych. Najczęściej modyfikacje dotyczą farszu, ale warto również eksperymentować z ciastem. Wystarczy do kielich blendera wrzucić zalegające w lodówce liście szpinaku i zmiksować go na gadką masę. Później wystarczy dodać otrzymaną dodać od pozostałych składników na naleśniki:

1 szklanka mąki pszennej,

1 szklanka mleka,

3/4 szklanki wody,

2 jajka,

3 łyżki oleju roślinnego,

szczypta soli,

pulpa szpinakowa.

Po połączeniu składników na ciasto naleśnikowe całość wystarczy odstawić na co najmniej 30 minut, a później smażyć na rozgrzanej patelni.

Co podawać do zielonych naleśników? W takiej wersji najlepiej sprawdza się wytrawny farsz. Szpinakowe placki można zawijać z twarogiem na słono i warzywami: pomidorem, ogórkiem lub sałatą. Zamiast nabiału placki mogą zyskać farsz pieczarkowy lub być posmarowane hummusem.

