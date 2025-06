Egzotyczne kwiaty podbiły ogrody w PRL-u

Kosmosy pochodzą z Ameryki Środkowej, głównie z terenów Meksyku, gdzie naturalnie rośną w słonecznych i suchych miejscach. Nie przeszkodziło im to jednak w dotarciu do polskich ogrodów, gdzie zadomowiły się już w czasach PRL. Często można było je zobaczyć przy wiejskich płotach i na rabatach, gdzie zdobiły przestrzeń kolorowymi płatkami. Łatwe w uprawie, odporne na susze i obficie kwitnące, idealnie wpisywały się w potrzeby ogrodników.

Mimo że wydają się delikatne, kosmosy to bardzo odporne rośliny 123RF/PICSEL

Jak wyglądają kosmosy?

Do ich rozpoznania nie będzie potrzebna wizyta w planetarium. Nazwa botaniczna roślin to Cosmos, co w języku greckim oznacza "ład" lub "harmonię". Idealnie oddaje to ich estetyczną i symetryczną formę.

Onętki to rośliny jednoroczne o delikatnych, pierzastych liściach i dużych kwiatach przypominających stokrotki. W zależności od odmiany płatki występują w różnych odcieniach: białym, różowym, czerwonym i bordowym. Spotykane są także egzemplarze żółte oraz pomarańczowe. Mogą osiągać 60-150 cm wysokości.

Najpopularniejsze odmiany

W Polsce najczęściej spotykany jest kosmos podwójnie pierzasty (Cosmos bipinnatus). Ma finezyjne, ażurowe liście i kwiaty w różnych kolorach (od bieli po intensywny róż oraz fiolet), osiągające średnicę do 10 cm. Komos kwitnie długo - od lipca aż do pierwszych przymrozków, przyciągając do ogrodu motyle i pszczoły. Jest rośliną idealną na rabaty i łąki kwietne. Świetne prezentuje się jako kwiat cięty do bukietów.

Na rynku dostępne są inne atrakcyjne odmiany rośliny, na które warto zwrócić uwagę.

Kosmos czekoladowy ( Cosmos atrosanguineus ) - jego kwiaty przyjmują zwykle odcienie ciemnej czerwieni, bordo i brązu. Znakiem rozpoznawczym jest przede wszystkim czekoladowy zapach , najbardziej wyczuwalny w ciepłe wieczory.

Kosmos siarkowy (Cosmos sulphureus) - słynie z dużej odporności na susze i zanieczyszczenia, więc doskonale sprawdza się w miejskich ogrodach. Jego kwiaty przywodzą na myśl skojarzenia ze słońcem, ponieważ zdobią rabaty żółtymi i pomarańczowymi płatkami.

Kosmos czekoladowy 123RF/PICSEL

Piękne i niewymagające. Tajniki uprawy kosmosów

Onętki to jedne z najłatwiejszych w uprawie roślin jednorocznych. Można siać je bezpośrednio do gruntu do połowy maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Szybko rosną i nie potrzebują skomplikowanej pielęgnacji, w tym nawożenia. Zbyt duża zasobność gleby może im wręcz zaszkodzić. Szczególnie ryzykowny jest nadmiar azotu, który prowadzi do bujnego rozwoju liści kosztem kwitnienia.

Analizując wymagania uprawowe, należy skupić się na stanowisku. Kosmosy najlepiej rosną w miejscach ciepłych i słonecznych. Lubią lekką, przepuszczalną glebę. Z racji tego, że są odporne nie niedobory wody, nie wymagają częstego podlewania. Jedyne, czego potrzebują to usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co pobudza rośliny do dalszego kwitnienia.

