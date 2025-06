Chwila nieuwagi i bluzka zniszczona. Na tę plamę jest specjalny "patent"

Karolina Woźniak

Rozpoczął się sezon na polskie truskawki, zatem przez kilka najbliższych tygodni warto sięgać po te pyszne owoce. I choć niewątpliwie są one zdrowe i smaczne, to niekiedy podczas ich spożywania wystarczy chwila nieuwagi, by zostawiły plamę na odzieży. Czy istnieją sprawdzone sposoby na pozbycie się plam po truskawkach?