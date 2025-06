Które mięso mielone jest najzdrowsze? Wiele osób wciąż nie wie, jakie wybrać

Agnieszka Boreczek

Mimo swojej nazwy w składzie często oprócz mięsa ma także tłuszcz, wodę, białko i ogromne ilości soli. Czasem mięso garmażeryjne to tak naprawdę tylko 70 proc. mięsa, co znaczy, że wielu z nas nawet dokładnie nie wie, co je pod postacią burgerów, spaghetti czy kotletów. Jeśli już kupujesz, dowiedz się, które mięso mielone warto wybierać, na co zwracać uwagę, wreszcie, czy każde "100 proc. mięsa" znaczy to samo?