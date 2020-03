Pizza bez mąki i drożdży – łatwa, niedroga, smakowita

Wprawdzie ten pyszny placek raczej nie może się znudzić, ale warto spróbować, jak smakują jego inne wersje - pełne witamin i bez pustych kalorii.

Zdjęcie Pizza na cienkim cieście kalafiorowym /123RF/PICSEL

Pizza na cienkim cieście kalafiorowym

Czas przyrządzenia: 20 min + pieczenie Składniki dla: 4 porcji Składniki 1 kalafior

1 puszka tuńczyka w sosie własnym

1 szkl. przecieru pomidorowego

3 pomidory

2 kulki mozzarelli

2 ząbki czosnku

1 mała cebulka

po 10 dag płatków z migdałów i parmezanu

1 jajko

sól, pieprz

zioła do dań włoskich

natka

Sposób przygotowania:

1. Kalafior oczyść, dokładnie umyj, podziel na różyczki. Zmiksuj je w malakserze razem z migdałami. Przesyp do miseczki.



2. Do rozdrobnionych składników wbij jajko. Wsyp starty parmezan oraz zioła do dań włoskich. Przypraw solą i pieprzem, dobrze wymieszaj. Z ciasta uformuj okrągły placek na blasze wyłożonej pergaminem. Piecz go 15 minut w 200 st.

3. Pomidory umyj, wytrzyj. Mozzarellę osącz z zalewy. Ser oraz pomidory pokrój w grubsze plasterki.



4. Tuńczyka osącz. Cebulkę i czosnek obierz, posiekaj. Połącz z przecierem. Przypraw solą, pieprzem oraz ziołami. Placek posmaruj sosem pomidorowym. Obłóż rybą, mozzarellą i pomidorami. Posyp listkami natki. Piecz przez 10 minut w 200 st. Udekoruj.



Dobre rady kucharza

Zamiast mozzarelli możesz dodać fetę. Pizza będzie miała wtedy bardziej wyrazisty smak.

Nie wyrzucaj głąba kalafiora. Dodaj do niego 3-4 ziemniaki. Zalej 5 szklankami bulionu warzywnego. Ugotuj, zmiksuj, przypraw. Kremowa zupa dla 4 osób gotowa!



Natka zachowa świeżość przez kilka dni, jeśli będziesz ją przechowywać w lodówce w zamykanym pojemniku - przy czym i zioła, i pojemnik muszą być całkowicie suche.