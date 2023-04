"Liczy się tylko prezent i kasa". Ksiądz szczerze o komuniach

Nie bez powodu na całym świecie przygotowuje się dania kuchni włoskiej. Bazują ona na prostych, ogólnodostępnych składnikach, są sycące, aromatyczne, a przede wszystkim - pyszne. Dlatego też we wszystkich krajach - a szczególnie tych europejskich, włoskich restauracji jest od groma. Tak naprawdę tylko nieliczne serwują idealnie odwzorowane, tradycyjne dania apenińskie.

Wybierając się do włoskiej knajpy z prawdziwego zdarzenia warto wiedzieć nie tylko co zamówić, by spełnić swoje smakowe oczekiwania, ale również jak poprawnie wymawiać nazwy potraw z karty. Z ust Polaków brzmią one niekiedy bardzo zabawnie i przybierają wiele różnych form. Aby nie narazić się na wstyd w towarzystwie współbiesiadników czy pracowników restauracji, przeczytaj i zapamiętaj poniższe nazwy potraw. Jeśli lubisz kuchnie włoską, ta wiedza z pewnością ci się przyda.

Jak poprawnie wypowiadać nazwy włoskich specjałów?

Zdjęcie W języku włoskim podwójne spółgłoski wymawiamy podwójnie np. "penne" / 123RF/PICSEL

Bogate menu dobrej, włoskiej restauracji oferuje mnóstwo tradycyjnych potraw ale i napojów. Niektóre ich nazwy w wymowie są proste i dość intuicyjne, a inne sprawiają trudności. Szczególnie mowa tutaj o rodzajach makaronów czy wędlin. Należy wiedzieć, że wiele włoskich słów wypowiada się inaczej, niż brzmiałyby one według polskiego alfabetu. Aby poprawnie wymawiać włoskie dania nie trzeba od razu uczyć się języka - wystarczy jedynie poznać kilka podstawowych zasad.

Makaron penne wymawiamy tak jak piszemy czyli "penne" , nie pene (pene po włosku oznacza penis). Warto zapamiętać, że w języku włoskim podwójne spółgłoski wymawiamy podwójnie (np. penne) - w angielskim natomiast pojedynczo (np. happy).

wymawiamy tak jak piszemy czyli , nie pene (pene po włosku oznacza penis). Warto zapamiętać, że w języku włoskim podwójne spółgłoski wymawiamy podwójnie (np. penne) - w angielskim natomiast pojedynczo (np. happy). Tagliatelle ai funghi - czyli makaron z grzybami wymawiamy "taliatele ai fungi"

- czyli makaron z grzybami wymawiamy Spaghetti alla bolognese czyli makaron z mięsnym sosem wymawiamy "spagetti alla boloniezie"

czyli makaron z mięsnym sosem wymawiamy Gnocchi czyli włoskie kopytka wymawiamy "niokki"

czyli włoskie kopytka wymawiamy Brushcetta - chlebek opiekany w piecu z oliwą i pomidorami wymawiamy "brusketta"

- chlebek opiekany w piecu z oliwą i pomidorami wymawiamy Prosciutto czyli aromatyczna włoska, surowa szynka wymawiamy "prosziutto"

czyli aromatyczna włoska, surowa szynka wymawiamy Carpaccio czyli plastry surowego mięsa z przyprawami wymawiamy "karpaczio"

czyli plastry surowego mięsa z przyprawami wymawiamy Chianti - toskańskie czerwone wino - wymawiamy "kianti"

Zdjęcie Wielu Polaków ma problem z prawidłowym wypowiadaniem słowa gnocchi. Poprawna wymowa to "niokki" / 123RF/PICSEL

Warto też wiedzieć jak wymawiać włoskie kawy.

Lavazza - wymowa "lavacca"

Espresso - wymowa "espresso"

Macchiato - wymowa "makkiato"