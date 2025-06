Zniszczone ubrania musisz zanieść do specjalnego punktu

Od początku br. na skutek wprowadzenia unijnych przepisów, wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek segregacji odpadów tekstylnych i odzież y. Zużytą odzież i obuwie należy oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) , a każdej gminie powinien być przynajmniej jeden taki punkt.

Ściereczki do sprzątania jednak w "zmieszanych"?

Jak informuje Polska Agencja Prasowa - Ministerstwo Klimatu i Środowiska dopuszcza wyrzucanie niektórych tekstyliów do kontenerów na odpady zmieszane . Z czego wynika ten wyjątek?

"Zanieczyszczone, zużyte materiały, które były wykorzystywane np. do sprzątania, można w incydentalnych przypadkach wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane, ponieważ nie nadają się do recyklingu i mogą zostać wykorzystane np. na cele energetyczne" - przekazał resort Polskiej Agencji Prasowej.