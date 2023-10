Ciasteczka z wróżbą - przepis Ewy Wachowicz

Jak impreza halloweenowa, to koniecznie ciasteczka z wróżbą! To wypiek związany z kuchnią chińską, ale przy czytaniu treści wypisanych na karteczkach jest wiele frajdy.

Zdjęcie Ciasteczka z wróżbą - przepis Ewy Wachowicz / materiał partnera

Składniki:

2 szklanki mąki

mąka do podsypania

½ szklanki cukru pudru

1 łyżeczka cukru waniliowego

2 jajka

1 łyżka wody

1 łyżka oleju

Opis przygotowania:

Mąkę przesiać na stolnicę. Dodać cukier puder i cukier waniliowy. Zrobić dołeczek, wybić jajka. Wlać wodę i olej. Wymieszać nożem, po czym rękoma wyrobić ciasto. Przykryć i zostawić na chwilę, by odpoczęło. W tym czasie przygotować niewielki paseczki z wróżbą lub innym ciekawym zapisem (najlepiej, aby różniły się od siebie). Ciasto podsypać mąką i rozwałkować na grubość ok. 3 mm. Wyciąć krążki (pierścieniem lub literatką). Na każdym położyć złożoną karteczkę z wróżbą i zlepić tak, jak pierogi (można lekko wygiąć, by powstały rogaliki - wówczas warto umieścić je na brzegu miski i naciągnąć rogi). Piec przez 20 minut w temp. 180 st. C.

Ciasteczka lizaki - przepis Ewy Wachowicz

Dobrze, by przekąska była dla gości zaskoczeniem. Co powiecie na ciasteczka-lizaki? Możecie dowolnie je ozdobić, by były w klimacie Halloween.

Zdjęcie Ciasteczka lizaki - przepis Ewy Wachowicz / materiał partnera

Składniki:

200 g mąki

mąka do podsypania

1 łyżka cukru pudru

100 g masła

1 jajko

1 żółtko

powidła

Dekoracja: ½ tabliczki czekolady białej, kakao

Dodatkowo: patyczki do szaszłyków

Opis przygotowania:

Mąkę przesiać na stolnicę. Dodać cukier puder oraz zimne masło. Wysiekać. Gdy powstanie kruszonka, zrobić kopczyk, w kopczyku dołeczek. Wybić jajko, dodać żółtko. Składniki wymieszać nożem, po czym wyrobić ciasto. Włożyć do woreczka i wstawić do lodówki na 30 minut. Schłodzone ciasto rozwałkować na grubość 2-3 mm. Wykroić krążki - szklanką lub pierścieniem. Na połowę krążków nałożyć powidła (tylko na środek). Przykleić patyczki do szaszłyków. Przykryć resztą krążków. Delikatnie skleić brzegi. Ciasteczkowe lizaki ułożyć na blasze wyścielonej papierem do pieczenia. Piec przez ok. 20 minut w temp. 180 st. C. Po wystudzeniu posmarować roztopioną czekoladą - z jednej strony. Oprószyć kakao, używając szablonów lub własnoręcznie zrobionych wycinanek z kartonu.

Na halloweenową imprezę dobrze przygotować też przekąski na słono. Oto kilka propozycji na podanie oliwek.

Zdjęcie Oliwki na trzy sposoby - przepisy Ewy Wachowicz / materiał partnera

Oliwki z imbirem i miodem

Składniki:

150 g oliwek zielonych

1 mała marchewka

kawałek świeżego imbiru

1 łyżka miodu

pieprz

Opis przygotowania:

Marchewkę obrać i pokroić w cienkie, długie paski (np. obieraczką do warzyw). Identycznie obrać i pokroić imbir. Przełożyć do miseczki. Dorzucić oliwki. Dodać miód. Przyprawić świeżo zmielonym pieprzem. Wymieszać i odstawić na chwilę.

Oliwki z czekoladą

Składniki:

150 g oliwek czarnych

75 g czekolady białej

tymianek

pieprz czerwony

Opis przygotowania:

Oliwki wsypać do miseczki. Dodać czekoladę pokrojoną w drobną kostkę. Posypać posiekanym tymiankiem i świeżo zmielonym pieprzem. Wymieszać.

Oliwki z anchois

Składniki:

100 g oliwek czarnych

100 g oliwek zielonych

1 cebula czerwona

kilka anchois

1 łyżka ostrej musztardy

1 łyżka oliwy

sok z pomarańczy

Opis przygotowania:

Oliwki przełożyć do miseczki, dodać cebulę pokrojoną w piórka. Wymieszać. Przygotować sos. Anchois przełożyć do moździerza, rozetrzeć. Dodać musztardę i sok z pomarańczy. Wymieszać. Wlać oliwę i wszystko razem jeszcze raz wymieszać. Przelać na oliwki z cebulą.

"Żabie oczka" serwowane na słono

Składniki:

300 g mąki

250 g żółtego pikantnego sera

2 żółtka

250 g masła

1 słoik oliwek nadziewanych papryką

2 żółtka

Opis przygotowania:



Mąkę wysypać na stolnicę, dodać masło i wysiekać. Gdy tłuszcz jest dobrze rozdrobniony, zetrzeć ser żółty na grubej tarce i dodać do mąki z masłem. Zrobić dołeczek i dodać 2 żółtka. Całość zagnieść. Rozwałkować na grubość ok. ½ cm, lekko podsypując mąką. Wykroić małe, okrągłe ciasteczka. Każde posmarować rozmąconym żółtkiem. Oliwki pokroić w poprzek na dwie, a jeśli są twarde, to na trzy części. Na każde ciastko dać rozkrojoną oliwkę, lekko dociskając. Blachę piekarnikową posmarować cieniutko masłem i umieścić na niej ciasteczka. Piec w piekarniku nagrzanym do 200 st. C przez 10-15 minut (na złoty kolor).

Moi drodzy, jeśli planujecie imprezę na Halloween w swoim domu, to jestem przekonana, że wyżej wymienione przepisy "zdadzą egzamin". Ich przygotowanie nie zajmuje dużo czasu, a efekt z całą pewnością zadowoli zarówno was, jak i waszych gości.