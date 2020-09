Prosty przepis na lazanię

Sprawdzi się idealnie, gdy nie masz pomysłu na obiad.

Zdjęcie Lazania /123RF/PICSEL

Składniki - farsz 70 dag mięsa mielonego

1 cebula

1 łyżka oleju

sól, pieprz, papryka, chilli

szklanka mrożonego groszku

1 szklanka passaty pomidorowej Składniki - sos 2 łyżki masła

2 łyżki mąki pszennej

1 szklanka mleka

10 dag żółtego sera

sól, czarny pieprz

gałka muszkatołowa Składniki - dodatkowo 12 płatów do lazanii

Sposób przygotowania

1. Cebulę zeszklij. Dodaj mięso i smaż, aż uzyska jasny kolor. Dodaj passatę, przyprawy i groszek. Duś 10 minut. Wystudź.



2. Masło rozpuść w rondelku, dodaj mąkę i mleko. Wymieszaj rózgą kuchenną, by nie było grudek. Dopraw do smaku. Gotuj, aż sos zgęstnieje. Płaty makaronowe włóż na 2 minuty do osolonego wrzątku. Osusz ręcznikiem papierowym. Naczynie wysmaruj masłem. Ułóż warstwę płatów, posmaruj sosem, ułóż mięso. W ten sposób rozłóż resztę składników. Górny płat makaronu obficie posmaruj beszamelem, posyp tartym serem. Piecz ok. 20 minut w temp. 200°C.