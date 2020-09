Pyszne ciasta z owocami

Oto trzy sprawdzone przepisy na ciasta, którym nikt się nie oprze. Są pyszne, słodkie i mocno owocowe. Gwarantujemy, że znikną w mgnieniu oka!

Krucha tarta z morelami

Czas przyrządzenia: 70 min Składniki dla: 12 porcji Składniki 25 dag mąki

12,5 dag cukru kryształu

1 op. cukru waniliowego

12,5 dag masła

cytryna

1 jajko

1/2 kg moreli lub nektarynek

dżem morelowy

migdały w płatkach

cukier puder

Sposób przygotowania:

1. Mąkę przesiej na stolnicę z cukrem kryształem. Dodaj opakowanie cukru waniliowego, posiekane zimne masło, całe jajko oraz skórkę i sok z połowy sparzonej cytryny. 2. Z przygotowanych składników szybko zagnieć gładkie kruche ciasto. Uformuj z niego kulę. Owiń ją folią spożywczą i odłóż na godzinę do lodówki.



3. Morele (ewentualnie brzoskwinie lub śliwki) opłucz starannie pod bieżącą wodą, przekrój na połówki. Usuń pestki z owoców.



4. Dżem przełóż do rondelka, podgrzej lekko. Migdały (3-4 łyżki) wrzuć na rozgrzaną suchą patelnię i zrumień. Schłodzone ciasto wyjmij z lodówki, cienko rozwałkuj. Wylep nim spód i boki okrągłej formy do tarty. Na cieście rozsmaruj podgrzany dżem morelowy.



5. Na dżemie rozłóż warstwę zrumienionych płatków migdałowych. Na koniec obłóż tartę połówkami przygotowanych owoców. Układaj je miejscem po pestce do góry. Piecz ok. 45 minut w temp. 180°C. Wyjmij z piekarnika, ostudź. Posyp cukrem pudrem.