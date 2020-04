Racuszki zwykle jadamy w wersji "na słodko", ale te "na słono" są równie pyszne. Nadają się na śniadania i kolacje. Z pewnością zasmakują wszystkim domownikom.

Zdjęcie Trudno poprzestać na jednym /123RF/PICSEL

Składniki 200 g boczku

kilka plasterków szynki

1 jajko

100 g żółtego sera

20 g drożdży

100 ml mleka 3,2 proc.

szczypta cukru

200 g mąki pszennej

tłuszcz do smażenia

1. Lekko podgrzewamy mleko, przelewamy je do szklanki. Wrzucamy cukier i drożdże oraz łyżkę mąki, mieszamy trzonkiem drewnianej łyżki, odstawiamy na kilka minut.



2. Powstały rozczyn wlewamy do miski, gdzie dosypujemy resztę mąki, boczek pokrojony w małą kostkę i wbijamy jajko. Całość lekko solimy, wyrabiamy ciasto. Zakrywamy miskę z wyrobionym ciastem czystą ściereczką i odstawiamy na 20 minut.



3. Odrywamy kawałki ciasta i smażymy z obu stron do zrumienienia. Gotowe posypujemy startym serem i uzupełniamy o szynkę pokrojoną w paseczki.

Reklama