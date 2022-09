Robisz panierkę do schabowego z jajka i bułki? To błąd! Dodaj jeszcze jeden składnik

Soczyste mięso w chrupiące panierce to ta część dania, na myśl której wielu z nas zaczyna cieknąć ślinka. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że panierka nie trzyma się kotleta, pogarszając efekt wizualny. Nie wpływa to co prawda na ostateczny smak potrawy, jednak potrafi skutecznie wyprowadzić z równowagi, niejedną z kucharek. Jak pożegnać ten problem?

Co zrobić, żeby panierka nie odchodziła od kotleta?

Kuchnia Nigdy nie namaczaj w ten sposób bułki do mielonych. Zupełnie stracą smak Jedną z najważniejszych zasad w przypadku przygotowywania kotletów schabowych jest ich panierowanie niemal od razu przed tym, jak umieścimy je na patelni. Jeśli opanierowane odłożymy na dłuższą chwilę, możemy być niemal pewne, że panierka odpadnie od kotleta.

Co więcej, nie należy zabierać się za panierowanie wilgotnego mięsa. Warto najpierw dokładnie je osuszyć np. papierowym ręcznikiem.

Dodaj do panierki ten jeden składnik. Już nigdy nie odklei się od kotleta

Najczęstszy błąd popełniany podczas smażenia to zbyt gruba panierka i niewłąściwy tłuszcz

Kluczową kwestią jest gorący tłuszcz. Nigdy nie wrzucajmy kotleta na zimny olej. Skończy się to bowiem szybkim odpadnięciem panierki.

Jeden z babcinych sposobów głosi, aby do przygotowania panierki, obok jajek oraz bułki tartej, wykorzystać odrobinę soli oraz oleju. Jajko roztrzepujemy z odrobiną soli, dodając w tym momencie olej. Warto zdecydować się również na wymieszanie mąki pszennej z mąką ziemniaczaną w stosunku 1:1. Podobna zmiana na zawsze pozwoli zażegnać problem odpadającej od kotleta panierki.

