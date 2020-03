Treściwe, wieloskładnikowe zupy warzywne są bardzo sycące, rozgrzewają i dostarczają witamin. Dodatek kiełbasiany można w razie potrzeby zastąpić nawet parówkami, klasycznymi lub np. serowymi. Zupa będzie równie smaczna.

Zdjęcie Charakterystyczny kwaskowaty smak wspaniale komponuje się z dodatkami mięsnymi /123RF/PICSEL

Składniki tacka włoszczyzny

2 udka kurczaka

2-3 parówki lub 1 laska kiełbasy, np. myśliwskiej

300 g kiszonej kapusty

3-4 ziemniaki

nać pietruszki

3-4 łyżki koncentratu pomidorowego

2 listki laurowe

2 ziarenka ziela angielskiego

szczypta cukru

sól, pieprz

majeranek, tymianek

1. Włoszczyznę z tacki obieramy, oczyszczamy i umieszczamy w garnku razem z oczyszczonymi udkami, zielem angielskim i listkami laurowymi. Zalewamy 2,5 l wody. Po ok. 10 minutach dodajemy obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki, solimy całość i gotujemy pod przykryciem.



2. Szatkujemy kapustę, kroimy parówki. Dodajemy do zupy, gdy mięso z udek będzie ugotowane, a warzywa miękkie. Rozprowadzamy w zupie trzy-cztery łyżki koncentratu, doprawiamy całość, mieszamy. Gotujemy jeszcze ok. 10 minut. Przed podaniem posypujemy zupę natką. Możemy oddzielić mięso od kości i wyłożyć mięsne kawałki na talerze.

