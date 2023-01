Róże karnawałowe to jeden z tych przysmaków, który gości na stołach szczególnie w czasach karnawału. Wiele osób sięga właśnie po nie w tłusty czwartek. Przygotowuje się je z tego samego ciasta co chrusty, jednak podstawową różnicą jest kształt. Jak przygotować róże karnawałowe? Warto skorzystać ze sprawdzonego przepisu siostry Anastazji. Oto on:

Składniki na róże karnawałowe

ok. 1/2 kg mąki

2 łyżki cukru

1 łyżka oliwy

3 jaja

3 żółtka

3 łyżki bardzo gęstej śmietany

tłuszcz do smażenia

cukier puder do posypania

cukier waniliowy do smaku

wiśnie z konfitury

Róże karnawałowe według przepisu siostry Anastazji. Sposób przygotowania

Z podanych składników zarobić ciasto, biorąc tyle mąki, aby było bardzo gęste. Wyrabiać ciasto przez ok. 1 godz., wybijając je mocno wałkiem. Ciasto przykryć ściereczką, schłodzić w lodówce (przynajmniej przez 1 godz., a najlepiej przez noc). Następnie rozwałkować ciasto jak najcieniej, jak najmniej podsypując mąką.

Zdjęcie Róże karnawałowe z przepisu siostry Anastazji / materiały prasowe

Wykonanie różyczek karnawałowych:

Wykrawać wąskie podłużne paseczki. Jeden brzeg każdego paseczka ponacinać w kilku miejscach. Zwinąć w rulonik i ukształtować "różę". Każdą wrzucać do gorącego tłuszczu i smażyć na złoty kolor. Wyjmować widelcem i po odsączeniu z tłuszczu układać w piramidę, wkładając do środka każdej "róży" odsączoną wiśnię z konfitury. Posypać cukrem pudrem z dodatkiem cukru waniliowego.

Wykonanie listków karnawałowych:

Powycinać listki, naciąć z obu stron w kilku miejscach i wrzucać do rozgrzanego tłuszczu. Smażyć na złoty kolor, odsączyć i posypać cukrem pudrem z wanilią. Z tego samego ciasta można również formować faworki.

W tłusty czwartek wybierasz: Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! W tłusty czwartek wybierasz: chrusty/faworki 37% pączki 57% zdrową żywność 6%

głosów: 481

Przepis pochodzi z książki: Siostra Anastazja. Życie pełne smaku. Wydawnictwo WAM