Ryż z kalafiora

Smaczna alternatywa dla tradycyjnego ryżu, a także ziemniaków i makaronu. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do obiadu lub pełnoprawny posiłek. Łatwo go zrobić i pasuje praktycznie do wszystkiego!

Zdjęcie Warzywny ryż komponuje się z wieloma dodatkami /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 15 minut Składniki dla: 2-3 osób Składniki 1 kalafior

2 łyżki oliwy

3 ząbki czosnku

1 łyżka soku z cytryny

pieprz

sól

Przygotowanie:



Kalafiora namocz przez kilka minut, aby pozbyć się zanieczyszczeń i owadów, które mogą znajdować się w środku. Przepłucz pod bieżącą wodą i pozostaw do wysuszenia. Podziel na mniejsze różyczki, a następnie zetrzyj na tarce o dużych oczkach.



Na patelni rozgrzej oliwę i zeszklij drobno posiekany czosnek. Wsyp kalafiorowy ryż, dopraw cytryną, solą i pieprzem. Dokładnie wymieszaj. Po kilku minutach wciąż będzie chrupki, ale już nie surowy.



Świetnie sprawdzi się jako dodatek do obiadu. Może być również bazą dania – wtedy wystarczy dodać ulubione warzywa lub pokrojone mięso.



