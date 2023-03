Słodki, a jednocześnie orzeźwiający smak owoców sprawia, że latem naprawdę trudno jest się im oprzeć. Wiśnie, jabłka, grejpfruty, a także wiele innych darów natury to nie tylko smaczne i zdrowe, ale również niskokaloryczne produkty, które sprzyjają utracie zbędnych kilogramów

Warto więc sięgać po nie jak najczęściej, również poza sezonem. Jednak przed wprowadzeniem ich do codziennego menu, najpierw należy sprawdzić, czy aby na pewno służą one naszej sylwetce

Trzeba wiedzieć, że w sklepach poza owocami przyspieszającymi metabolizm i odchudzanie, znajdziemy także owoce, od których się tyje

Czy owoce są dobre na odchudzanie? Tak, ale nie wszystkie

W sklepach i na targowiskach zakupimy liczne owoce dobre na odchudzanie i chociaż nie dotyczy to wszystkich darów natury, większość z nich jest zdrowa i sprzyja utracie wagi. Spożywając te zdrowe produkty, zawsze powinniśmy pamiętać jednak o umiarze. Poza witaminami, wodą, licznymi makroelementami, białkiem i błonnikiem zawierają one bowiem również cukry i śladowe ilości tłuszczów.

Jeśli chodzi o to, jakie owoce są dobre na odchudzanie, a jednocześnie bezpieczne, to dotyczy to zwłaszcza produktów o niskim indeksie glikemicznym, po których spożyciu poziom glukozy we krwi opada stopniowo. W ich przypadku nie mamy do czynienia z nagłymi napadami głodu.

Przy odchudzaniu zalecane są przede wszystkim niskokaloryczne owoce, które zawierają od 30 do 60 kcal na 100 gramów, a także te, w których składzie znajdziemy duże ilości wody.

Jakie owoce są dobre na odchudzanie? Nie tylko jabłko i grejpfrut

Jeśli chodzi o to, jakie owoce są dobre na odchudzanie i warto sięgać po nie jak najczęściej, to na liście znalazły się:

Wiśnie - szybko zaspokajają głód, a w jednej garści wiśnie znajdziemy zaledwie 30 kcal. Jest to również produkt bogaty w błonnik, który sprzyja redukcji tkanki tłuszczowej.

Zdjęcie Wiśnie to wyjątkowo zdrowe owoce, po które warto sięgać o każdej porze roku / 123RF/PICSEL

Jabłka - są bogatym źródłem błonnika i szybko zmniejszają uczucie głodu, przez co na diecie można je traktować jak zdrową przekąskę

Morele - wspomagają trawienie, jednak zaleca się sięgać przede wszystkim po świeże owoce (suszone są bardzo tuczące). W 100 g znajdziemy zaledwie 47 kcal

Gruszki - zawierają dużo błonnika, pomagają zadbać o jelita i przemianę materii. W stu gramach gruszek znajdziemy zaledwie 57 kcal

Kiwi - dzięki obecności kwasów owocowych i enzymów pomagają szybciej spalać tłuszcz. Są także źródłem witaminy C, potasu czy błonnika, i regulują pracę przewodu pokarmowego

Owoce przyspieszające metabolizm. Pomagają zgubić zbędne kilogramy

Na liście wartościowych owoców przyspieszających metabolizm znajdziemy również cytrynę, która poza spowalnianiem wchłaniania tłuszczu, pozytywnie działa na jelita i wspomaga trawienie pokarmów w organizmie. Aby przyspieszyć metabolizm i rozwiązać problemy z wypróżnianiem, już od samego rana warto sięgać po wodę z jej dodatkiem.

Na liście owoców świetnie przyspieszających metabolizm znajdziemy również orzeźwiające grejpfruty, które skutecznie pomagają pozbyć się toksyn z organizmu, a także jagody, które zawierają cenne przeciwutleniacze i pomaga nam to szybciej spalać kalorie po posiłku.

Zdjęcie Grejpfruty są smaczne i zdrowe, a na metabolizm działają jak metarda / 123RF/PICSEL

Owoce na noc a odchudzanie. Dlaczego nie warto po nie sięgać?

Przy odchudzaniu owoce na noc nie są zalecane. Pomimo licznych walorów prozdrowotnych, przed snem nie służą trawieniu.

Aktywność wieczorami maleje, a nadmiar cukrów zużywany jest wówczas wolniej przez organizm. Jeśli zjemy zbyt dużo owoców przed snem, będą powodować niekomfortowe wzdęcia czy gazy, a kalorie z pewnością odłożą się w postaci tkanki tłuszczowej na brzuchu.

Zdjęcie Podjadanie owoców na noc może mieć niemiłe konsekwencje zdrowotne / 123RF/PICSEL

Od jakich owoców się tyje? Na te produkty trzeba uważać

Jeśli chodzi o to, od jakich owoców się tyje, to na liście umieścić można praktycznie każdy produkt spożywany w dużej ilości. Przyjmujemy, że można jeść wszystko, lecz z umiarem. Najbardziej uważać należy jednak na takie owoce jak:

daktyle – 277 kcal/ 100 g,

awokado – 160 kcal/100 g,

banany – ok. 100 kcal/100 g,

