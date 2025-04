Sałatka hawajska na trzy sposoby. Idealna na sezon grillowy dla każdego miłośnika egzotycznych smaków

Sałatka hawajska to pomysł prosty, ale niebanalny. Możesz ją zrobić w wersji fit, klasycznej, a nawet bardziej imprezowej. Jest szybka, kolorowa, egzotyczna i pasuje do wszystkiego, co z grilla. A do tego — nie wymaga wielu składników ani godzin spędzonych w kuchni. Poniżej znajdziesz trzy wersje sałatki hawajskiej, które świetnie sprawdzą się (nie tylko) na majówkę.