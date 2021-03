Czas nadejścia wiosny, to spore wyzwanie dla naszych organizmów. Aby dodać sobie nieco energii i zatroszczyć się o odporność, ważne jest zwracanie uwagi na dietę. Ta sałatka jest idealnym źródłem witamin i minerałów!

Zdjęcie Sałatka z jajkiem i tuńczykiem to idealny pomysł na lunch /123RF/PICSEL

Składniki 3 kurze jajka

1 puszka tuńczyka

1 mała, czerwona cebula

opakowanie mix sałat

mała puszka kukurydzy

czerwona papryka

cytryna

oliwa z oliwek

sól, pieprz

Mix sałat umyj w durszlaku pod bieżącą wodą, a następnie osusz ręcznikiem papierowym. Przełóż ją do głębokiej miski. Jajka ugotuj na twardo, ostudź pod zimną wodą, obierz ze skorupek.



Następnie pokrój je w ćwiartki i dodaj do sałaty. Otwórz puszkę tuńczyka, odsącz go z nadmiaru zalewy i dodaj do miski, rozdrabniając go widelcem na drobniejsze części.



Kukurydzę również odsączyć z zalewy i dodać do reszty składników. Paprykę umyć pod bieżącą wodą, przekroić na pół, wyciąć gniazdo nasienne i pokroić ją w drobną kostkę, a następnie dodać do miski. Cebulę przeciąć na pół i pokroić w drobne piórka, włożyć do reszty składników.



Całość wymieszać, skropić oliwą z oliwek oraz kilkoma kroplami soku z cytryny. Doprawić pieprzem i solą.

***

