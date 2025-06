Czym różnią się drogie kremy z filtrem od tych tańszych?

Zarówno drogie, jak i tańsze kremy do opalania muszą spełniać surowe normy dotyczące ilości SPF, który chroni przed promieniowaniem UVB (czyli to, które odpowiada za starzenie się skóry czy nowotwory). To oznacza, że stosunkowo tani produkt z filtrem SPF 30 musi chronić skórę tak samo, jak luksusowy specyfik o takim samym poziomie SPF. Na czym więc polega różnica? Eksperci podkreślają, że bardziej luksusowe marki oferują produkty o lepszej konsystencji, które szybciej się wchłaniają i np. nie powodują uczucia tłustej i lepkiej skóry. Ich producenci dodają też do specyfików aktywne składniki pielęgnacyjne, np. witaminę E czy olejki. Droższe kosmetyki raczej nie zawierają też filtrów chemicznych, które mogą powodować podrażnienia czy alergię.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kremu z filtrem UV?

Na rynku dostępnych jest tak wiele specyfików chroniących przed słońcem, że trudno wybrać produkt z najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Dermatolodzy i kosmetolodzy radzą, by w pierwszej kolejności zwracać uwagę na ilość i spektrum działania SPF - wybieraj co najmniej SPF 30 i zwracaj uwagę, żeby krem chronił zarówno przed promieniowaniem UVA (chroni przed poparzeniem słonecznym), jak i UVB. Należy też szukać kremu z filtrem UVA, który zapewnia co najmniej 90 proc. skuteczności lub więcej. Warto wybierać produkty ze średniej półki cenowej - powinny już zawierać bardziej stabilne i wodoodporne filtry, a to oznacza, że są bardziej wydajne i posłużą na dłużej niż najtańsze produkty. Dobrze też kupować kremy przetestowane pod kątem alergii i wzbogacone o składniki pielęgnacyjne, np. niacynamid.

Większość osób popełnia ten sam błąd przy aplikacji kremu do opalania 123RF/PICSEL

Jak poprawnie używać kremu z filtrem UV?

Najlepszą ochronę przed promieniowaniem zapewnia SPF 50 i takie produkty powinny wybierać osoby o jasnej karnacji oraz wszyscy, którzy dużo czasu spędzają na słońcu. Warto pamiętać, że testy laboratoryjne zakładają znacznie grubszą aplikację kremu na skórę, niż robi to większość osób. W efekcie zapewniamy sobie znacznie niższą ochronę. Według producentów powinna to być gruba warstwa, która pozostawia biały ślad na skórze do czasu pełnego wchłonięcia. Kluczowe jest też powtarzanie zabiegu co 2-3 godziny i każdorazowo po kąpieli w wodzie.

