Podlewanie w trakcie upałów: rób to z głową

Wiadomo, że nasze rośliny w trakcie upałów potrzebują większej ilości wody. Nie wolno jednak podlewać ich przypadkowo, ponieważ możemy bardziej im zaszkodzić, niż pomóc. Po pierwsze, nie podlewajmy ich w trakcie dnia. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Nie dość, że wtedy woda szybko się nagrzewa, co negatywnie wpłynie na ich kondycję i mogą doznać szoku termicznego, a na dodatek pozostałe na liściach krople, działają jak soczewka. Finalnie na roślinach ogrodowych mogą powstać oparzenia słoneczne, a także dojść do zamierania delikatnych okazów.

Kiedy podlewać rośliny w ogrodzie? Termin należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych, ale w trakcie upałów nawodnienie musi odbywać się wczesnym rankiem lub wieczorem.

Czym podlewać rośliny?

Kiedy podlewać ogród? Pełne słońce nie jest dobrym pomysłem Animaflora 123RF/PICSEL

Wiadomo, że w trakcie suszy nasze rośliny potrzebują wody jak kania dżdżu. Pamiętajmy, że niektóre gminy w Polsce, np. w 2024 r. zakazały podlewania wodą z wodociągów ogrodów i trawników pod groźbą mandatu w wysokości 500 zł. Oczywiście, sytuacja nie dotyczy nas wtedy, kiedy zbieramy deszczówkę. To podwójna korzyść, ponieważ mamy darmowy surowiec do podlewania roślin, a ponadto taka woda ma neutralne pH, co sprzyja rozwojowi wszystkich rosnących w ogrodzie roślin

Koszenie trawy? Lepiej się wstrzymać

W trakcie upałów nie zaleca się koszenia trawnika ZHARKOVA IRINA 123RF/PICSEL

Wiadomo już, że koszenie trawy to zabieg niezbędny do tego, aby nasz trawnik wyglądał przepięknie. Wtedy też murawa się zagęszcza, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo występowania chwastów i mchu, a także trawnik zyskuje intensywnie zielony kolor. Koszenie trawnika w upały nie jest najlepszym pomysłem i lepiej odłożyć go w czasie. Zbyt krótko wystrzyżony trawnik powoduje, że źdźbła stają się suche, brązowieją i robią się tzw. łyse placki.

Jeśli koszenie jest niezbędne, bo długość nam nie odpowiada, trzeba zrobić to również pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim wysokość koszenia wymaga dostosowania do upałów. Jeśli jest taka możliwość, należy w kosiarce podnieść poziom cięcia o co najmniej trzy centymetry. Koszenie trawnika dobrze jest przeprowadzać wieczorem, kiedy słońce chyli się ku zachodowi.

Ściółkowanie zapobiegnie parowaniu

Po posadzeniu roślin w ogrodzie, warto podłoże zaściółkować 123RF/PICSEL

W trakcie upałów nie zawsze mamy możliwości stałego podlewania roślin, chociażby dlatego, że jesteśmy na urlopie. Jeśli nie mamy życzliwego sąsiada, który zajmie się ogrodem, to musimy pomóc naszym roślinom. Jest na to łatwy sposób: chodzi o ściółkowanie. Ten zabieg zapobiegnie parowanie wody z gleby przez co, nie wymagają częstego podlewania.

Jak ściółkować rośliny? Nie jest to trudne, wystarczy pokryć glebę warstwą materiału organicznego lub nieorganicznego. Czym można ściółkować? Do roślin kwasolubnych świetnie nadaje się albo kora sosnowa, albo gałązki iglaste. Pozostałe rośliny, jakie mamy w ogrodzie, mogą być podsypane keramzytem, drobnymi kamyczkami, tekturą, słomą albo pokostem.

Paula Niemczynowicz: Do macierzyństwa stajemy bez kompetencji INTERIA.PL