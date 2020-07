Sałatka z ziemniaczkami i groszkiem

Pełnowartościowy posiłek, który syci na długo.

Zdjęcie Sałatka z ziemniakami /123RF/PICSEL

Składniki dla: 4 porcji Składniki 2 pojedyncze wędzone piersi z kurczaka

6-8 młodych ziemniaków

5 dag żółtego sera

6 łyżek zielonego groszku

6 łyżek kukurydzy konserwowej

2 ząbki czosnku

2 garści ziół (koperek, trybula lub natka pietruszki, szczypiorek)

4 łyżeczki majonezu (najlepiej niskotłuszczowego)

sól

mielony biały pieprz

Sposób przygotowania

1. Ziemniaki wyszoruj, opłucz, ugotuj do miękkości w lekko osolonej wodzie. W tym czasie groszek opłucz, wrzuć do wrzącej wody, gotuj ok. 1 minutę. Przełóż na sitko, przelej zimną wodą i dobrze osącz. Wędzone piersi z kurczaka potnij w sporą kostkę.



2. Ugotowane ziemniaki potnij w plastry. Czosnek obierz, posiekaj. Ser zetrzyj na grube wiórki. Kukurydzę osącz. Zioła opłucz, grubo posiekaj.



3. Wymieszaj groszek, kukurydzę, kurczaka, ser, czosnek i zioła. Oprósz pieprzem i ew. solą. Przemieszaj. Ziemniaki nałóż do 4 kokilek. Przykryj sałatką, udekoruj majonezem.