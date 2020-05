Pierogi niekiedy „lubią” się rozpadać, kluski sklejać, a będące ich podstawą ciasto często przywiera do wałka. Co robić, aby uniknąć takich wpadek podczas przygotowywania specjałów kuchni polskiej?

Zdjęcie Przygotowanie klusek śląskich nie jest trudne, poradzą sobie z tym nawet kulinarni debiutanci /123RF/PICSEL

Domowe pierogi najlepiej gotować partiami (jeśli robimy ich dużo, to i tak nie mamy innego wyjścia). Jeżeli podczas gotowania pierogi zaczynają się rozpadać, najprawdopodobniej źle skleiliśmy ich brzegi. To się często zdarza, zwłaszcza, gdy kleić pomagali pełni zapału najmłodsi. Błędu możemy uniknąć z kolejnymi partiami - wystarczy posmarować brzegi pierogów niewielką ilością surowego białka lub wody. Tak wzmocnione powinny przetrwać czekającą je kąpiel w gorącej wodzie. A do wody, w której będą gotowane dołożyć łyżkę tłuszczu.



Jeśli po obiedzie zostaną nam zapasy niezjedzonych klusek śląskich czy uszek, etc. warto je zamrozić. Tak samo przed świętami, jeśli przygotowaliśmy je z wyprzedzeniem i chcemy, by dotrwały. Niestety, wtedy bardzo często się sklejają. Aby tak się nie stało należy lekko je obgotować, wystudzić, po czym umieścić w zamrażalniku na około pół godziny. Gdy już lekko stwardnieją można pakować je do woreczków i mrozić.

Gdy chcemy, by przygotowane przez nas kluseczki były bardziej puszyste uzupełnijmy ciasto o gazowaną wodę mineralną. Podobnie można postąpić szykując naleśniki.

Czasami zdarza się, że knedle i kluski rozpadają się podczas gotowania, niekiedy do tego stopnia, że niewiele zostaje do wyciągnięcia z wody... Aby uniknąć niemiłych niespodzianek wystarczy dołożyć do wody, w której je gotujemy łyżeczkę mąki ziemniaczanej.

Ciasto klei się do drewnianego wałka? W takim wypadku ułatwieniem będzie umieszczenie go w lodówce (wystarczy pół godziny chłodzenia). Innym sposobem jest zadziałanie na samo ciasto - można przykryć je folią spożywczą i następnie zacząć wałkowanie.

Jak zrobić idealne kluski śląskie?

Składniki 1 kg ziemniaków

300 g mąki (skrobi) ziemniaczanej

2 całe jajka

szczypta soli

1. Ziemniaki obieramy, gotujemy w osolonym wrzątku, odcedzamy, lekko studzimy. Rozgniatamy (np. widelcem, ale możemy je rozgnieść przy pomocy specjalnej praski), odstawiamy do całkowitego przestudzenia.



2. Przestudzone ziemniaki wykładamy na dnie większej miski, uklepujemy dłonią, by wyrównać powierzchnię. Wyjmujemy 1/4 ziemniaczanej masy, w to miejsce wsypujemy mąkę ziemniaczaną. Dodajemy jajka oraz odłożoną część ziemniaków i sól, zagniatamy całość jak ciasto.



3. Z ciasta odrywamy niewielkie kawałeczki i kształtujemy kulki, w każdej robimy wgłębienie palcem.



4. W garnku zagotowujemy wodę z dodatkiem soli. Gdy zacznie wrzeć, zmniejszamy ogień do minimum. Wykładamy kluski partiami - każda partia powinna gotować się ok. 15 min., a kluski powinny podwoić objętość. Gotowe wyławiamy przy pomocy łyżki. Podajemy z ulubionym sosem.



Jak przygotować ciasto na pierogi?

Zdjęcie Tym razem na pewno się udadzą / 123RF/PICSEL

Składniki 1/2 kg mąki pszennej

1 szklanka mleka 3,2 proc.

1 całe jajko + 1 żółtko

szczypta soli

1. Szklankę mleka wlewamy do garnuszka, lekko podgrzewamy.



2. Mąkę przesiewamy do miski. Do przesianej mąki wbijamy jajko, dodajemy żółtko, solimy, mieszamy. Nie przerywając mieszania wlewamy mleko cienką strużką, partiami. Całość łączymy i wyrabiamy ciasto.



3. Rozwałkowujemy ciasto na oprószonej mąką stolnicy (można je wcześniej podzielić na części, by ułatwić sobie pracę). Z ciasta wykrawamy kółeczka przy pomocy szklanki. W środkach umieszczamy wybrany farsz i lepimy pierogi.



Jak wykonać uszka do barszczyku?





Zdjęcie Nie tylko od święta / 123RF/PICSEL

Składniki 250 g mąki pszennej

150 ml ciepłego mleka

1 całe jajko + 1 żółtko

szczypta soli

FARSZ:

50 g suszonych grzybów (podgrzybki lub borowiki)

1 mała cebulka

1 białko

1 czubata łyżka bułki tartej

3 łyżeczki masła

sól, pieprz

1. Mąkę przesiewamy do miski. Do przesianej mąki wbijamy całe jajko, dodajemy drugie żółtko, solimy, mieszamy. Nie przerywając mieszania wlewamy mleko cienką strużką, partiami. Całość łączymy i wyrabiamy ciasto. Gotowe ciasto dzielimy na mniejsze części, rozwałkowujemy na oprószonej mąką stolnicy i wykrawamy w nim małe kółeczka przy pomocy kieliszka od wódki. Tak przygotowane kółeczka odstawiamy, nakrywamy lekko zwilżoną ściereczką.



2. Suszone grzybki opłukujemy na sicie. Następnie umieszczamy je w garnku, zalewamy zimną wodą, lekko solimy i gotujemy pod przykryciem na niewielkim ogniu ok. dwóch godzin. Po tym czasie całość przecedzamy. Grzyby kroimy bardzo drobno, doprawiamy solą i pieprzem, odstawiamy.



3. Cebulkę obieramy, myjemy, kroimy jak najdrobniej. Podsmażamy na patelni na rozgrzanym maśle, często mieszając, aż cebulka się lekko przyrumieni. Dodajemy do cebulki rozdrobnione grzyby i smażymy wszystko razem przez 3-4 minuty cały czas mieszając. Dodajemy do całości bułkę tartą, mieszamy, odstawiamy do przestygnięcia. Gdy farsz ostygnie, dodajemy doń białko jajka, mieszamy.



4. Na środek każdego kółeczka z ciasta nakładamy farsz, sklejamy tworząc mini-pierożki, zwijamy je na palcu i sklejamy brzegi, uzyskując charakterystyczny kształt uszka.



5. Do garnka wlewamy wodę, lekko solimy i doprowadzamy do wrzenia. Do wrzątku wrzucamy uszka i gotujemy ok. 3-4 minut.