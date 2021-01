Sernik na orzechowym spodzie

Serniki uchodzą za ciasta skomplikowane w przygotowaniu, tymczasem okazuje się, że radzą sobie z nimi nawet kulinarni debiutanci. Tak jest też w tym przypadku. Sernik z wyrazistą nutą orzechową smakuje rewelacyjnie!

Zdjęcie Pyszny, wilgotny i nie za słodki /123RF/PICSEL

Masa



Składniki 1 kg sera twarogowego (na sernik, z wiaderka)

2 szklanki cukru

6 jajek

200 g ciasteczek czekoladowych

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1/3 tabliczki mlecznej czekolady

Spód



Składniki 1/3 szklanki cukru

4 łyżki masła

100 g orzechowych ciasteczek

250 g orzechów włoskich (łuskanych)

Spód: Masło umieszczamy w rondelku, rozpuszczamy, studzimy. Orzechy, 100 g ciastek i cukier blendujemy/miksujemy. Do powstałej masy dokładamy rozpuszczone i lekko przestudzone masło, mieszamy. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. Dno tortownicy wykładamy papierem do pieczenia, wylewamy masę orzechowo-ciasteczkową. Wstawiamy masę do pieca i zapiekamy 10 minut.

Masa Ser i cukier umieszczamy w wysokim naczyniu i blendujemy/mieszamy. W trakcie blendowania dodajemy po jednym jajku. Pod koniec tego procesu dodajemy mąkę, całość mieszamy. Ciastka (pozostałe 200 g) kruszymy na mniejsze kawałki. Czekoladę łamiemy na kawałeczki, dodajemy do masy serowej, mieszamy. Masę serową uzupełnioną czekoladą wylewamy na podpieczony wcześniej spód. Pieczemy całość godzinę w temp. 180 stopni.