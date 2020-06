Serwujemy burgery

Proste i sycące, a dzięki pysznym dodatkom także wyraziste w smaku oraz pełne witamin. Lepsze i dużo zdrowsze niż te gotowe!

Zdjęcie Burgery po azjatycku /123RF/PICSEL

Drobiowe na sposób azjatycki

Składniki 60 dag mięsa drobiowego (np. mięso z udek oraz filety z kurczaka)

2 małe dymki

3 łyżki mąki kukurydzianej

2 łyżki posiekanej kolendry

1 jajko

2 kolorowe papryki

1 mała cebulka

1 op. rukoli

mielony imbir

sos sojowy

suszone płatki chili

2 ząbki czosnku

sól

pieprz

4-5 łyżek oleju do smażenia

4 bułki z sezamem do hamburgerów

Sposób przygotowania

1. Zetnij wierzch papryk, usuń pestki i gorzkie w smaku białe błonki. Strąki opłucz, osusz, pokrój w paski. Cebulkę obierz, posiekaj. 1 ząbek czosnku przeciśnij przez praskę.



2. Warzywa duś 7 minut na 2 łyżkach oleju. Od czasu do czasu zamieszaj. Przypraw do smaku solą, pieprzem oraz imbirem. Mięso zmiel i przełóż do miseczki. Wbij jajko.



3. Dymki i obrany drugi ząbek czosnku posiekaj, wrzuć do mięsa, wyrób z mąką i kolendrą. Przypraw solą, pieprzem, imbirem, chili i sosem sojowym. Uformuj 4 kotlety.



4. Na patelni rozgrzej 2-3 łyżki oleju. Włóż kotlety. Smaż je po 2-3 minuty z każdej strony, aż ładnie się zrumienią. Bułki rozetnij, przełóż rukolą, kotletami i papryką