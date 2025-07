Najprostszym i często najbardziej skutecznym trikiem jest namoczenie słoików w gorącej wodzie. Wysoka temperatura rozpuszcza klej, a papier staje się miękki i łatwy do oderwania. Wystarczy napełnić zlew lub miskę bardzo ciepłą wodą (najlepiej wrzątkiem rozcieńczonym zimną wodą, by uniknąć pęknięcia szkła), a następnie zanurzyć w niej słoiki na co najmniej 30 minut.