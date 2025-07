Aria Martelle o trudnych doświadczeniach

W odcinku "Zdanowicz pomiędzy wersami" Aria Martelle szczegółowo opowiedziała, jak wyglądało jej doświadczenie związane ze stalkingiem. Jak tłumaczyła, mężczyzna, który początkowo tylko pisał do niej wiadomości, dążył również do spotkania na żywo. Kiedy zaczepił Martelle na przystanku autobusowym, dziewczyna postanowiła zgłosić sprawę na policję. - Na policji byłam 6-7 razy i cały czas mówiono mi, że póki on nic nie zrobi mi fizycznie, policja nic nie może z tym zrobić - tłumaczyła gościni odcinka. - Byłam zszokowana tym, że jestem w tej sytuacji sama i ode mnie zależy moje bezpieczeństwo.