Placuszki powstałe na bazie twarogu są słodkie, lekko wilgotne, bardzo delikatne w smaku, proste i szybkie. Można je podawać na ciepło, od razu po przygotowaniu, albo na zimno, całkiem już przestudzone. W obu wariantach będzie pysznie.

Zdjęcie Mogą być podane na każdy posiłek /123RF/PICSEL

Składniki 0,5 kg twarogu

2 całe jajka

2-3 łyżki cukru

1 op. cukru z wanilią lub podobnego

1 szklanka mąki pszennej

tłuszcz do smażenia

szczypta soli

cukier puder do posypania

Twaróg przepuszczamy przez maszynkę - wystarczy zrobić to raz (w przypadku braku maszynki można pominąć ten krok), a następnie starannie rozgniatamy go widelcem w większej miseczce.



Do tak przygotowanego twarogu wbijamy dwa jajka, całość uzupełniamy niepełną szklanką mąki, doprawiamy szczyptą soli, dwiema lub trzema łyżkami cukru oraz opakowaniem cukru waniliowego. Mieszamy wszystko dokładnie, aż do połączenia się składników.



Z zawartości miski zagniatamy ciasto. Gotowe przekładamy na stolnicę (najlepiej lekko oprószoną mąką) i rozwałkowujemy. Z gotowego ciasta wykrawamy kółeczka przy pomocy szklanki, obsypujemy je mąką.



Na patelni rozgrzewamy tłuszcz. Smażymy powstałe placuszki z obu stron, do zrumienienia. Usmażone możemy posypać cukrem pudrem.