Choć zwolennicy leśnych grzybów nieco z politowaniem patrzą na zwyczajne pieczarki , gatunek ten także potrafi zaskoczyć smakiem i aromatem. Sporą zaletą pieczarek jest to, że bez trudu dostaniemy je w sklepach przez cały rok , a ich cena nie stanowi zbyt wielkiego obciążenia dla portfela. Książki kucharskie i strony internetowe oferują sporo przepisów na pyszne dania i przekąski z pieczarkami w roli głównej.

W większość poradników doradza się usmażenie pieczarek na patelni. Jak to zrobić, by nie tylko nabrały złocistego koloru, ale także zachowały jędrność? Okazuje się, że kluczową rolę odgrywa właściwe pokrojenie grzybów. Im grubsze plastry, tym bardziej jędrne będą po usmażeniu. Duże okazy możemy także przygotować w formie ćwiartek lub ósemek. Specjaliści wskazują, by przed wrzuceniem pieczarek na patelnię porządnie rozgrzać na niej porcję tłuszczu - oleju, masła lub oliwy. Kiedy zacznie przyjemnie skwierczeć, możemy umieścić w nim pieczarki.