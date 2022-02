Jakie są zalety pieczarek? To jedne z najpopularniejszych grzybów

Pieczarki są niezwykle popularnym składnikiem wielu dań. Wielu z nas nie wyobraża sobie, że mogłoby zabraknąć ich w naszej kuchni - nic dziwnego, są nieocenione jako część sosów, zup, zapiekanek, sałatek oraz wielu innych dań. Można je przyrządzać na rozmaite sposoby, smażyć, dusić, piec czy robić z nich przetwory. Ponadto ponieważ są dość tanie i lubiane niemal przez wszystkich, są też świetnym dodatkiem na obiad lub kolację.

Pieczarki na surowo. Czy wolno je jeść?

Pieczarki znamy przede wszystkim jako przysmak, który jemy po obróbce cieplnej. Ale czy można jeść surowe pieczarki? Okazuje się, że... tak! Chociaż lepiej niezbyt często i w niewielkich ilościach. Nie są one także wskazane dla wszystkich. Dlaczego? Mimo że nie są one szkodliwe dla organizmu człowieka, jednak eksperci zajmujący się żywieniem podkreślają, że pieczarki to grzyby ciężkostrawne.



Wszystko dlatego, że ich komórki zbudowane są z chityny, która nie jest trawiona w przewodzie pokarmowym człowieka i błonnik z jej składem długo zalega w układzie pokarmowym. Może to wywołać uczucie zalegania w żołądku oraz inne nieprzyjemne dolegliwości u osób, które mają wrażliwy przewód pokarmowy, a także cierpią na rozmaite problemy trawienne.



Innym argumentem przeciw jedzeniu pieczarek na surowo miała być obecność agaryny, czyli związku, który miał działać toksycznie i rakotwórczo, ale rozpada się w temperaturze 100 stopni. Badania wykazały jednak, że rozpada się on także w niskiej temperaturze - jeśli więc mrozimy pieczarki lub trzymamy je w lodówce nie musimy się obawiać złego wpływu na organizm. Co więcej, według przeprowadzonych przez uczonych badań, sama agaryna nie działa rakotwórczo i nie zagraża naszemu zdrowiu.



Możemy jeść więc pieczarki na surowo. Jednakże mimo że nie szkodzą one naszemu zdrowiu, nie powinniśmy się na nie zbyt często decydować, a bezpieczniejszym wyborem będzie tradycyjna wersja na ciepło.



Jakie są wartości odżywcze pieczarek?

Pieczarki w 100 g zawierają około 3 g białka, 0,3 g tłuszczu i 3 g węglowodanów, a w 90-95 proc. składają się z wody. Ze względu na niską zawartość tłuszczu są więc polecane dla osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy. Pieczarki są także bogate w składniki odżywcze. Zawierają one cenny błonnik w postaci beta-glukenów - obniżają one poziom cholesterolu LDL we krwi, a także działają dobrze na poziom glukozy.



Pieczarki są bogatym źródłem witamin z grupy B, a zwłaszcza ryboflawiny (witaminy B2), niacyny (witaminy B3), kwasu pantotenowego (witaminy B5) oraz kwasu foliowego (witaminy B9) i kobalaminy (witaminy B12).



Te popularne, tanie grzyby zawierają również działające przeciwnowotworowo lektyny oraz cenne przeciwutleniacze. Związki zawarte w pieczarkach działają przeciwgrzybicznie i antybakteryjnie oraz pozytywnie wpływają na układ odpornościowy.



Jak przechowywać pieczarki?

Ważne, by pieczarki były przechowywane w niskiej temperaturze. Po tym, jak przyniesiemy je do domu, wyjmijmy z foliowego lub plastikowego opakowania, by nie dopuścić do rozwoju pleśni. Klasyczne białe pieczarki najlepiej przechowujmy w lodówce nie dłużej niż 4 dni. Pieczarki możemy mrozić.



