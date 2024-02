Spis treści: 01 Kasza od wieków doceniana w Polsce. Kryje w sobie bogactwo

02 Co zawiera kasza jaglana? Bogactwo witamin

03 Na co działa dobrze kasza jaglana? Jedz, a nie pożałujesz

Kasza od wieków doceniana w Polsce. Kryje w sobie bogactwo

Kasza to nic innego, jak jadalne ziarna zboża, które po specjalnej obróbce, zostały pozbawione łuski. Po ugotowaniu stają się miękkie i zdatne do spożycia. Kasze na ziemiach polskich królowały w średniowieczu, choć na początku uchodziły za jedzenie dla ubogich i chorych. Z czasem jednak zaczęto doceniać do pożywienie.

Kaszotto z zieloną fasolką

Chrupiące dukaty z kaszy

Kasza z boczkiem i grzybami

Kasza coix: Przewyższa inne kasze. Jak wpływa na zdrowie? Pierwsze w Polsce pojawiły się kasze jęczmienna i jaglana, a od ok. XIII- XIV w. - kasza gryczana. Jednym z fanów kaszy, gdy ta zyskała z czasem lepszą reputację, był król Kazimierz Wielki.

Jedną z najdłużej panujących w Polsce kasz jest właśnie... kasza jaglana. Polacy od początku wiedzieli, że warto ją jeść, choć pewnie nie od początku znali jej właściwości odżywcze.

Reklama

Zdjęcie Jagły można podawać na słodko (np. z mlekiem i owocami) i na słono (jako dodatek do mięs) / 123RF/PICSEL

Kasza jaglana to łuskane proso zwyczajne i właśnie "jagły" w staropolskim wydźwięku oznacza nic innego jak proso.

Była ona niezwykle ceniona w kuchni staropolskiej. Podawano ją z masłem lub ze słoniną. Na słodko zjadano ją z mlekiem i miodem, albo zalewano gorącym, słodkim mlekiem. Na Mazowszu można było ją zjeść z maślanką, a na Rzeszowszczyźnie wypiekany był "kasiak", czyli placek drożdżowy z kaszą jaglaną i serem.

Co takiego kryje w sobie właśnie ta kasza, którą od dawna cenią sobie właśnie Polacy?

Zobacz też: Jedz zamiast owsianki. Ma "dobry" cholesterol, zbija ciśnienie, rozbudza mózg

Co zawiera kasza jaglana? Bogactwo witamin

Zdjęcie Kasza na śniadanie? Jak najbardziej! / 123RF/PICSEL

Decydując się na regularne spożycie kaszy jaglanej, dostarczamy naszemu organizmowi sporą dawkę witamin z grupy B - B1, czyli tiaminę, B2 to inaczej ryboflawina, B6, czyli pirydoksynę oraz kwas pantotenowy.

Działają one głównie na układ odpornościowy i nerwowy, wspierając ich funkcjonowanie. Prócz witamin z grupy B znajdziemy w niej także witaminę E oraz lecytynę.

Kasza jaglana ponadto zawiera magnez, wapń, fosfor, potas, oraz żelazo.

Zobacz też: Na serce, anemię i piękną sylwetkę. To najzdrowsze śniadanie bez glutenu

Na co działa dobrze kasza jaglana? Jedz, a nie pożałujesz

Dzięki zawartości wielu witamin i minerałów, kasza jaglana może mieć wpływ na wiele obszarów naszego ciała, może wzmocnić naszą skórę, włosy i paznokcie, ale także jest zalecana przy problemach z jelitami.

Kasza jaglana jest lekkostrawna i korzystnie wpływa na pracę jelit. Osoby zmagające się z zespołem jelita drażliwego mogą spożywać właśnie ten rodzaj kaszy.

Kasza jaglana pomaga w łagodzeniu chorób żołądka i wątroby, a dodatkowo oczyszcza jelita ze złogów i przyspiesza przemianę materii. Jest bogata w błonnik, co doskonale działa na jelita. Na tę kaszę jednak powinni uważać diabetycy, bo posiada ona wysoki indeks glikemiczny.

Zobacz też: Jedz zamiast ziemniaków. Dostarczy sporej ilości błonnika, obniży poziom cholesterolu