Smakowite klopsiki bez mięsa

Niektórzy nie wierzą, że bezmięsne kotlety czy klopsy mogą być naprawdę smaczne. Wystarczy odpowiednio je przyrządzić, a nie poczujesz, że nie jesz mięsa. Samo zdrowie!

Zdjęcie Kuleczki ziemniaczane /123RF/PICSEL

Ziemniaczane z groszkiem

Czas przyrządzenia: 30 minut Składniki dla: 4 porcji Składniki 2-3 ziemniaki

1 szkl. zielonego groszku

1 łyżka oliwy

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżeczki przyprawy curry

1/2 łyżeczki kurkumy sól

pieprz

1 jajko

4 łyżki bułki tartej

bułka tarta do obtoczenia

masło klarowane do smażenia

Sposób przygotowania

Ziemniaki obierz, opłucz, pokrój na duże kawałki. Włóż je do garnka. Zalej lekko posoloną wodą i gotuj do miękkości (ok. 20 minut). Groszek przebierz, opłucz na sitku, gotuj 10 minut we wrzątku. Jeśli używasz mrożonego groszku, wrzuć go do wrzątku bez wcześniejszego rozmrażania. Ugotowane do miękkości warzywa odcedź, osącz, przeciśnij przez praskę. Wystudź. Cebulę oraz czosnek obierz, drobniutko posiekaj, zeszklij na oliwie.

Dodaj do masy ziemniaczano-groszkowej. Wbij jajko. Dosyp 4 łyżki bułki tartej (ew. dodaj posiekane zioła, np. natkę, koperek, miętę).

Masę przypraw do smaku solą, pieprzem, curry i kurkumą. Wyrób. Z masy warzywnej uformuj małe kuleczki. Klopsiki obtocz w bułce tartej. Smaż partiami na maśle klarowanym (po ok. 5 minut), aż klopsiki zrumienią się ze wszystkich stron.