Smakowite klopsiki bez mięsa

Smaczne, pożywne i bardzo zdrowe. Nie tylko dla wegetarian!

Zdjęcie Pulpety ziemniaczane /123RF/PICSEL

Ziemniaczane frykadelki

Składniki dla: 6 porcji Składniki 1 kg mączystych ziemniaków

20 dag selera korzeniowego

1 szklanka mąki pszennej

po 1/4 szkl. mielonych migdałów i orzechów laskowych

2 cebule

1 jajko

sól

pieprz

bułka tarta

do obtoczenia 2 łyżki masła i olej do smażenia

Sposób przygotowania

Ziemniaki wyszoruj, opłucz. Gotuj w mundurkach w lekko posolonej wodzie przez 20 minut. Seler obierz, gotuj ok. 15 minut we wrzątku. Ugotowane do miękkości warzywa odcedź, osącz. Ziemniaki obierz z łupinek. Potem razem z selerem przeciśnij przez praskę. Masę odłóż do wystudzenia. Cebule obierz, drobniutko posiekaj. Zmielone ziemniaki, seler oraz cebulę wymieszaj z jajkiem i mąką pszenną. Domieszaj migdały i orzechy. Całość przypraw do smaku solą i pieprzem. Z masy uformuj klopsiki. Obtocz je w bułce tartej.



Na patelni rozgrzej masło razem z 3-4 łyżkami oleju. Na gorący tłuszcz wkładaj partiami klopsiki. Smaż je na rumiano ze wszystkich stron (razem 15 minut). Po usmażeniu przełóż na papierowy ręcznik kuchenny złożony kilka razy, by ociekły z tłuszczu. Podawaj np. z sosem grzybowym.