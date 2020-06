Smakowitości na każdy dzień

Gdy nie masz pomysłu na obiad, śniadanie czy kolację, podpowiadamy co przygotować, by smakowało wyjątkowo, a nie zajęło zbyt wiele czasu.

Jajko sadzone w grzance

Składniki dla: 4 osób Składniki 4 kromki pieczywa tostowego

4 duże jajka

8 plasterków cienko pokrojonego boczku wędzonego

łyżka posiekanego szczypiorku, koperku lub natki pietruszki do posypania

sól

pieprz

ulubione zioła do smaku

opcjonalnie: 2 łyżki tartego sera typu parmezan

Sposób przygotowania

1. Chleb tostowy rozłóż na desce do krojenia, a następnie za pomocą wałka do ciasta rozwałkuj tak, by się spłaszczył. Następnie wciśnij go w zagłębienia w formie na muffinki.



2. Piekarnik rozgrzej do temp. 200°C. Boczek wrzuć na suchą, rozgrzaną patelnię i smaż przez chwilę, by się zrumienił. Następnie pokrój go na mniejsze kawałki i wrzuć do miseczek z chleba. W każde zagłębienie wbij jajko. Posyp solą, pieprzem, ulubionymi ziołami. Możesz posypać startym serem. Piecz 15 minut. Po wyjęciu z piekarnika posyp posiekanymi ziołami.