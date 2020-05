Smalec domowej roboty

Nie ma nic lepszego, niż prawdziwy, wiejski smalczyk ze świeżym chlebem i ogórkiem kiszonym. Można spróbować odtworzyć te smaki w domowym zaciszu - efekt będzie zachwycający.

Zdjęcie Smarowidło do chleba, które nie ma sobie równych /123RF/PICSEL

Składniki 1/2 kg słoniny

1 cebula

1 ząbek czosnku

sól, pieprz

majeranek

do podania - pieczywo i ogórki kiszone

1. Cebulę i czosnek obieramy, myjemy, kroimy drobno (czosnek możemy przecisnąć przez praskę). Drobno kroimy też słoninę.



2. Rozdrobnioną słoninę umieszczamy w garnku o grubym dnie. Stawiamy garnek na niedużym ogniu i wytapiamy słoninę (do czasu, aż skwarki staną się złociste), co jakiś czas mieszamy.



3. Dodajemy pokrojone cebulę i czosnek, smażymy wszystko razem 1-2 minuty, po czym zestawiamy całość z ognia, doprawiamy solą, pieprzem i majerankiem. Przelewamy lekko przestudzony smalec do słoika/słoików, zakręcamy. Pozostawiamy do przestygnięcia.



4. Przestudzony smalec nadaje się już na kanapki, doskonale będzie się komponował z kiszonymi ogórkami.

Zdjęcie Tylko kilka składników, efekt - doskonały! / 123RF/PICSEL

