Spaghetti bolognese

Sycące, konkretne, pożywne, pyszne! Przymiotniki można mnożyć. Makaron spaghetti z klasycznym mięsnym sosem i serem zasmakuje każdemu, także najmłodszym domownikom - niejadkom.

Zdjęcie Łatwe i szybkie, a co najważniejsze - niebywale smaczne danie /123RF/PICSEL

Składniki opakowanie makarony spaghetti

1 kg mięsa mielonego (np. łopatka)

ok. 100 g żółtego sera

1 nieduża cebula

1 ząbek czosnku

1/2 kg pomidorów

olej do smażenia

sól, pieprz, oregano, bazylia, majeranek, ew. zioła prowansalskie

opcjonalnie - przyprawa do mielonego mięsa

dowolna zielenina

1. Gotujemy makaron według przepisu podanego na opakowaniu.



2. Cebulę i czosnek obieramy, myjemy i kroimy bardzo drobno.



3. Na patelni rozgrzewamy olej, wrzucamy rozdrobnioną cebulę i czosnek, smażymy kilka minut często mieszając, aż do lekkiego zrumienienia.



4. Do zawartości patelni dokładamy mięso mielone, doprawiamy solą i pieprzem (ewentualnie także przyprawą do mięs), smażymy wszystko razem ok. 20 minut.



5. Pomidory nacinamy, sparzamy wrzątkiem, studzimy, obieramy, kroimy drobno i dodajemy do smażącego się mięsa. Dodajemy przyprawy (oregano, bazylię, majeranek), smażymy jeszcze ok. 15 minut co jakiś czas mieszając.



6. Na talerze wykładamy makaron, zalewamy mięsno-pomidorowym sosem, posypujemy obficie startym serem, dekorujemy zieleniną.



