Potrawa uwielbiana przez dzieci i dorosłych. Podobno są tacy, którzy mogliby jeść ją na śniadanie, obiad i kolację... Z całą pewnością duża porcja spaghetti po bolońsku jest tak sycąca i treściwa, że może zastąpić dwa dania.

Zdjęcie Spaghetti po bolońsku najlepiej smakuje z dodatkiem tartego sera /123RF/PICSEL

Składniki 700 g mięsa mielonego (np. łopatki)

500 g pomidorów

350 g - 400 g makaronu spaghetti

1 cebula

1 ząbek czosnku

olej do smażenia

100 g żółtego sera

sól, pieprz

bazylia, oregano, majeranek

ew. przyprawa do mięsa mielonego

dowolna zielenina

1. Cebulę obieramy, oczyszczamy i kroimy w kosteczkę. Czosnek obieramy, myjemy i rozgniatamy. Na patelni rozgrzewamy olej, smażymy oba warzywa do lekkiego zrumienienia.



2. Do zawartości patelni dodajemy mięso mielone, smażymy wszystko razem ok. 20 min., co jakiś czas mieszając. Jeśli mamy przyprawę do mięsa mielonego, dodajemy ją teraz (1-2 łyżki).



3. Pomidory nacinamy i sparzamy. Schładzamy w garnku z zimną wodą, obieramy i kroimy drobno. Dodajemy do mięsa wraz z pozostałymi przyprawami. Smażymy wszystko razem jeszcze 10-15 min.



4. Ser ścieramy na dużych oczkach tarki. Makaron spaghetti gotujemy w osolonym wrzątku wg wskazówek na opakowaniu. Gotowy odcedzamy i wykładamy na talerze. Na makaron przekładamy gotowy sos, całość posypujemy tartym serem, dekorujemy zieleniną.