Zawijane ciasto drożdżowe z dżemem to doskonały dodatek do kawy lub herbaty. Strucla jest pachnąca i niezbyt słodka, a dzięki wilgoci z dżemu zachowuje świeżość dłużej niż zwykły placek drożdżowy.

Zdjęcie Strucla z dżemem /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 80 min Składniki dla: 12 porcji Składniki 4 łyżki cukru

15 łyżek mąki

100 ml mleka

1 dag drożdży

1 łyżeczka soli

2 żółtka

8 dag masła

1 słoik dżemu wiśniowego lub innego ulubionego

1 op. gotowego lukru

Sposób przygotowania:

1. Z cukru, czterech łyżek mąki, 50 ml mleka i drożdży zrób zaczyn. Odstaw na 15 min. Pozostałą mąkę połącz z solą, resztą mleka, żółtkami i wyrośniętym zaczynem. Wlej rozpuszczone masło. Wyrób ciasto.



2. Odstaw je w ciepłe miejsce na ok. 60 minut. Ponownie wyrób, rozwałkuj na placek o grubości czterech mm. Posmaruj go dżemem. Zwiń boki do środka, formując struclę. Ułóż ją w formie. Odstaw na 60 min. Piecz 45 min w 180°C. Po ostudzeniu polukruj.