Teoria niewidzialnej struny zakłada, że jest nam przeznaczona jedna, jedyna osoba spośród kilku miliardów ludzi na Ziemi. I że jesteśmy z nią połączeni tą cieniutką niewidzialną linką od początku . Możemy mijać się wiele lat na koncertach, chodzić do tej samej kawiarni i spacerować dokładnie tymi samymi ścieżkami i nie poznać się, aż do momentu, kiedy naprawdę będziemy potrzebować obecności bratniej duszy. Wtedy, nawet jeśli wystąpią przeszkody, problemy czy kłody rzucane pod nogi, ona zjawi się w naszym życiu i zostanie z nami na zawsze. Jest w tym trochę przesadnego romantyzmu, ale także dużo intrygującej aury tajemnicy, która po pierwszym parsknięciu każe zmrużyć oczy i zapytać: "Może jednak coś w tym jest?". Teorię niewidzialnej struny wypromowała w jednej ze swoich piosenek Taylor Swift, wiara w przeznaczenie była także motywem w hitowym filmie "Wicked" z Arianą Grande . Świat pokochał ten sposób myślenia.

Inna zaskakująca historia to wyjątkowo głęboka przyjaźń dwóch sąsiadek, które zaprzyjaźniły się, samotnie wychowując swoje dzieci. Po pewnym czasie zaczęły czuć, że są sobie o wiele bliższe niż typowe przyjaciółki. Wykonały test DNA i okazało się, że są... kuzynkami. Zgodnie z teorią niewidzialnej struny można by rzec, że tak po prostu miało być. Przeznaczenie.

Jak w przypadku każdej TikTokowej teorii nie należy popadać w przesadny zachwyt i wskazana jest ostrożność, zanim całkiem przestawimy swój ogląd na związki i przyjaźnie. Z pewnością wiara w niewidzialną siłę, która w odpowiednim momencie przyciągnie do nas odpowiedniego partnera, może dodać otuchy podczas żmudnych poszukiwań wybranka - randkując i poznając coraz więcej nowych osób. Może otulać mięciutkim kocykiem nasze samotne serce kiedy mamy ochotę się poddać, porzucić poszukiwania, godząc się na samotne życie. Ale może też sprawić, że związek, w którym już jesteśmy, może zacząć być analizowany aż do przesady. "Czy to na pewno on? Spodziewałabym się chyba czegoś lepszego. Może czeka na mnie ktoś jeszcze?" Z pewnością tego typu wątpliwości zdarzyły się większości, zwłaszcza na wczesnym etapie relacji, kiedy oboje nadal się poznajecie. Rygorystyczne podejście do teorii niewidzialnej struny i zamykanie się na myślenie o tym, że tylko jedna osoba na całym świecie do nas pasuje, może trochę namieszać i popsuć całkiem udany związek. A przecież możliwe jest przeżycie kilku satysfakcjonujących i długotrwałych relacji w życiu. I z pewnością szkoda byłoby z nich rezygnować.