Rybiki cukrowe to jedne z tych owadów, które chętnie "wprowadzają" się do naszych domów i są z całą pewnością niechcianymi lokatorami. Są niewielkie, ponieważ osiągają maksymalnie centymetr długości, ale chowają się przed ludzkim wzrokiem. Rybiki aktywne są w ciemnościach, ale włączając światło w łazience i kuchni, widać jak szybko chowają się do szczelin i zakamarków w charakterystycznym, pełzającym ruchu. Ze względu na swój srebrny kolor pancerzyka, często nazywany jest również srebrzykiem.