Polskie prawo reguluje zasady dotyczące wycinki drzew. Ustawa o ochronie przyrody ma zapewniać ochronę środowiska, a także monitorować zmiany w krajobrazie. Dla wielu ogrodników oznacza to, że zanim pozbędą się na swojej działce drzewa, muszą wziąć pod uwagę przepisy. Nielegalna wycinka drzew może skutkować wysokim mandatem.

Czy można wyciąć brzozę bez zezwolenia?

Aby legalnie wyciąć drzewo w swoim ogródku, należy mieć pozwolenie. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, przez co w wielu przypadkach można zrobić to bez konsultacji ze specjalistami. Aby wiedzieć, czy musimy zgłosić wycinkę do urzędu, należy zmierzyć obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm. W przypadku brzozy, jeśli nie przekracza on 50 cm, można ściąć drzewo bez zezwolenia.

Możesz wyciąć brzozę na swojej działce, ale tylko w kilku sytuacjach. Uważaj, aby nie dostać mandatu 123RF/PICSEL

Jeśli pień brzozy jest grubszy, należy zgłosić usunięcie drzewa. Zezwolenie na wycinkę na działkach prywatnych wydawane jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W takim wypadku należy złożyć wniosek, w którym znajdą się informacje na temat drzewa. Należy podać obwód pnia na wysokości 130 cm. Jeśli drzewo posiada kilka pni, należy zmierzyć każdy z nich. Jeśli drzewo ma mniej niż 130 cm wysokości, należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Warto pamiętać, że wycinka brzozy nie będzie stanowić problemów w przypadku działek budowlanych i rolniczych. Jeśli wycinka drzewa jest niezbędna do prowadzenia działalności budowlanej lub rolniczej, możemy zrobić to bez zezwolenia.

Wycinka brzozy bez zezwolenia 2025. Jaką karę można dostać?

Jeśli drzewo na naszej działce jest duże i przekracza podane przez przepisy rozmiary, konieczne jest uzyskanie zezwolenia. Usunięcie drzewa bez niego może wiązać się z karami pieniężnymi. Wymierza je wójt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji. Kara za usunięcie drzewa wynosi dwukrotność opłaty za jego usunięcie. Jeśli usunięcie drzewa jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, kara pieniężna jest ustalana na podstawie wysokości takiej opłaty, jeśli byłaby ponoszona.

Kara za nielegalne usunięcie brzozy należy do drugiej grupy stawek opłat. To oznacza, że za każdy centymetr obwodu pnia do 100 cm nalicza się 25 zł. Z kolei powyżej 100 cm - 30 zł od centymetra. Do wyliczenia kary bierze się pod uwagę obwód pnia na wysokości 130 cm. Jeśli drzewo na tej wysokości ma kilka pni, kara zależna jest od obwodu najgrubszego pnia. Dodaje się jednak do niej połowę obwodów pozostałych pni i mnoży przez podane stawki.

Jeśli drzewo na naszej działce jest duże i przekracza podane rozmiary, konieczne jest zezwolenie na jego wycinkę skyNext 123RF/PICSEL

Kiedy można wyciąć brzozę? Uważaj w tym okresie

Przed wycinką drzew należy wziąć pod uwagę okres lęgowy ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października. W tym czasie wycinka drzew nie jest zalecana, ale można ją wykonywać, jeśli nie naruszy przepisów dotyczących ochrony gatunkowej. Przed przystąpieniem do wycinki należy skonsultować się z ornitologiem albo innym specjalistą, który oceni, czy na terenie ogrodu nie występują chronione gatunki ptaków, owadów, grzybów albo porostów. Jeśli są obecne, konieczne może być uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na odstępstwo od zakazów albo zaczekanie do 16 października, kiedy okres lęgowy ptaków dobiega końca.

Źródło: gospodarka.dziennik.pl, gov.pl

Bez reguł. Wystawa rzeźb Abakanowicz w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu INTERIA.PL