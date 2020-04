Świąteczne słodkości regionalne i klasztorne

W skarbcu staropolskich receptur nie brakuje przepisów na wyborne ciasta wielkanocne. Dawniej nawet mniszki, które zwykle jadały znacznie skromniej, nie żałowały do nich jajek, bakalii i drogich przypraw.

Paska górali czadeckich z Bukowiny

Czas przyrządzenia: ok. 75 min + wyrastanie Składniki dla: 12 porcji Składniki 3 szkl. mąki pszennej

5 dag drożdży

1/2 szkl. cukru

1 op. cukru waniliowego

ok. 3/4 szkl. mleka

4 jajka

1/2 kostki (10 dag) masła

10 dag rodzynek,

5 dag posiekanej kandyzowanej skórki z pomarańczy

szczypta soli

tłuszcz i mąka do formy

lukier na białkach i migdały do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Mąkę ze szczyptą soli przesiej do miseczki. W mące zrób wgłębienie. Wkrusz do niego drożdże, wsyp 1 łyżkę cukru, wlej połowę mleka, przemieszaj z odrobiną mąki. Przykryj i odstaw do wyrośnięcia na 15 minut. Masło stop, wystudź.



2. Gdy zaczyn drożdżowy podwoi swoją objętość, dodaj resztę cukru i cukier waniliowy. Wlej pozostałe mleko i wbij jajka. Wyrób. Pod koniec wyrabiania dolej masło.



3. Ciasto ponownie przykryj i odstaw na godzinę w ciepłe miejsce. Kiedy ciasto ładnie wyrośnie, wyłóż je na stolnicę. Posyp bakaliami i ponownie zagnieć.



4. Formę w kształcie wysokiego walca posmaruj masłem, oprósz mąką, napełnij ciastem do połowy wysokości. Przykryj i pozostaw w ciepłe miejsce, aby podrosło.



5. Gdy ciasto wyrośnie do 3/4 wysokości formy, wstaw je do piekarnika rozgrzanego do 180 st. Piecz ok. 45 minut. Wybij z formy, posmaruj grubo lukrem i udekoruj migdałami.