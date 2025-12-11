Świąteczny keks z bananami robię zamiast kosztownych ciast. Aromat rozchodzi się po całym domu
Wiele tradycyjnych ciast zachwyca wprawdzie smakiem, ale wymaga dużych nakładów pracy, a często również zakupu drogich składników. Keks bananowy jest prosty, niedrogi, ale za to bardzo smaczny.
Kiedy widzę w sklepie pojedyncze banany, albo takie, które niedługo mogą się zepsuć, zawsze myślę o tym, jak wiele żywności niepotrzebnie się marnuje. Wśród produktów, które lądują na śmietnikach bardzo często znajdują się właśnie banany. Szkoda, bo przebyły one długą drogę, by trafić na półki europejskich sklepów. Dlatego zawsze w takiej sytuacji kupuję 4-5 bananów i wykorzystuję je, by upiec pyszne ciasto, które świetnie nadaje się do porannej kawy i może nawet zastąpić śniadanie. Ponieważ banany są stosunkowo tanie, jest to świetny sposób na przygotowanie niedrogiego ale efektownego wypieku. W świątecznej wersji dodaję do mojego keksu suszone morele, ale można także eksperymentować z innymi bakaliami. Ważne aby nie dodawać ich zbyt dużo gdyż mogą obciążyć ciasto.
Składniki
- 50 dag bananów,
- 2 czubate szklanki (ok.40 dag) mąki,
- pół szklanki cukru,
- 1/3 kostki masła,
- 2 jajka,
- 15 łyżek mleka,
- 3 łyżeczki proszku do pieczenia,
- pół opakowania (około 5 dag) płatków migdałowych,
- 5 dag suszonych moreli,
- 1 łyżeczka cynamonu,
- sok z wyciśnięty z połowy cytryny,
- tłuszcz oraz mąka do formy
Przygotowanie:
1. Masło przełóż do rondelka, stop podgrzewając na małym ogniu, zestaw. Dosyp cukier, mieszając lekko przestudź. Następnie kolejno wbijaj jajka. Dolej mleko. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj mikserem.
2. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia, przesiej. Małymi porcjami dosypuj do masła wymieszanego z cukrem, mlekiem oraz jajkami. Utrzyj mikserem na gładką, jednolitą masę. Morele pokrój w paseczki.
3. Banany obierz, pokrój w grube plastry. Wymieszaj z sokiem cytrynowym, cynamonem i pokrojonymi morelami. Dołóż połowę płatków migdałowych. Mieszankę porcjami dodawaj do ciasta. Wymieszaj drewnianą łyżką.
4. Formę posmaruj masłem, oprósz mąką. Do foremki przełóż ciasto. Wierzch posyp pozostałymi płatkami migdałowymi. Piecz 45 minut w temp. 190 st. Przestudzone ciasto wyjmij z formy. Oprósz cukrem pudrem.
