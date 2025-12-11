Kiedy widzę w sklepie pojedyncze banany, albo takie, które niedługo mogą się zepsuć, zawsze myślę o tym, jak wiele żywności niepotrzebnie się marnuje. Wśród produktów, które lądują na śmietnikach bardzo często znajdują się właśnie banany. Szkoda, bo przebyły one długą drogę, by trafić na półki europejskich sklepów. Dlatego zawsze w takiej sytuacji kupuję 4-5 bananów i wykorzystuję je, by upiec pyszne ciasto, które świetnie nadaje się do porannej kawy i może nawet zastąpić śniadanie. Ponieważ banany są stosunkowo tanie, jest to świetny sposób na przygotowanie niedrogiego ale efektownego wypieku. W świątecznej wersji dodaję do mojego keksu suszone morele, ale można także eksperymentować z innymi bakaliami. Ważne aby nie dodawać ich zbyt dużo gdyż mogą obciążyć ciasto.